Лана Дель Рей бросила своего парня

Лана Дель Рей / Instagram

Лана Дель Рей и Шон Ларкин расстались друзьями. Об этом в интервью газете The New York Times сообщил Шон Ларкин.

"Сейчас мы просто друзья. Мы все еще общаемся, но у нас очень плотные графики", - сказал Ларкин.

Кроме того, он отметил, что они расстались друзьями.

От Ланы Дель Рей пока что нет никаких известий по поводу расставания с Шоном Ларкиным. Тем не менее, фото Шона Ларкина в Instagram Лана Дель Рей не удаляет

Роман у звезды с полицейским длился с ноября 2019 года. Впервые папарацци сфотографировали Лану Дель Рей и Шона Ларкина в ноябре 2019 года, после чего артистка подтвердила все слухи об отношениях.

Шон Ларкин поведал, что они влюбились друг в друга с первого дня знакомства. Они много проводили время в Лос-Анджелесе, где певица живет в роскошном имении. Также ездили в Талсе, Оклахома.

"В Талсе мы отдыхали с моими друзьями-полицейскими и их женами: устраивали вечеринки, ужины и тому подобное. Обычное дело для пар", –припомнил Шон Ларкин.

Коп даже познакомил Лану Дель Рей и со своими детьми от первого брака. Они не могли поверить, что их отец встречается с одной из самых известных певиц мира.

Ранее Катя Гордон публично обвинила Анну Седокову в романе с ее мужем Сергеем Жориным.