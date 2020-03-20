"Зап*зделась": Гордон публично уличила Седокову в романе со своим мужем

Катя Гордон / Instagram

Юристка Катя Гордон появилась в студии проекта Алена, блин, где рассказала, что когда лежала на сохранении в больнице, ее супруг Сергей Жорин изменял ей с певицей Анной Седоковой. Сама Катя узнала об этом по фото, которое Анна якобы опубликовала из их общей с Сергеем квартиры.

Анна Седокова взорвалась опровержениями по поводу этого фото, опубликовав гневный пост в Instagram. В ответ на это, Катя Гордон пообещала предать общественности другие подтверждения романа Седоковой с Жориным.

"Тут Аня Седоква развопилась из-за моего интервью #аленаблин. Аня, ну включили не то фото, ну найдут ваши признания про стертые колени, если надо. Вы хотите, чтобы я рассказала все подробнее? Я могу, только это не надо ни мне, ни вам. Надеюсь, вы тогда забрали все ваши кремы из нашей на тот момент ванной. И, кстати, отдельное спасибо за все собранные вами сплетни о том, с кем и как я спала, которые вы рассказали Сергею. Давайте, я уберегу вас от попадания в рубрику #зап*зделась, и не стану публиковать переписки в духе тех людей, которых я за это не уважаю", - заявила Гордон.

При этом Катя Гордон с тонким юмором подписала этот текст, не преминув при этом задеть Седокову.

"Анна Седокова тут рекомендует вам смотреть Наше с Алена, Блин! чумовое интервью на Super.ru", - написала она.

Напомним, что в интервью на шоу Алена, Блин! Катя Гордон буквально распекла Анну Седокову за разрушение своей семьи с адвокатом звезд Сергеем Жориным.

Услышанное довело Анну в буквальном смысле до истерики. Когда многодетная мать пытается объяснить свою непричастность к этой истории, у нее дрожит голос.

"Все, я больше не могу. Я долго молчала, но хватит. Катерина рассказывает о том, какая я ужасная женщина, но это такой бред", — заявляет Седокова.

Катя Гордон - Алена Блин смотреть онлайн видео:

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