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Деньги за секс с Меган Маркл - американский актер сделал признание

21 марта 2020, 14:07

Американский актер Саймон Рекс, знакомый с Меган Маркг благодаря светскому мероприятию, признался, что ему предлагали деньги за секс с Меган Маркл

Меган Маркл
Меган Маркл / Suits screenshot

Звезда серии фильмов Очень страшное кино Саймон Рекс признался, что неназванные СМИ предлагали ему денег за то, чтобы он рассказал, какой у него был секс с Меган Маркл, когда она уже была замужем за принцем Гарри.

О этом актер поведал на подкасте Hollywood Raw.

Саймон Рекс поведал, как британские СМИ, после того, как узнали, что он знаком с Меган Маркл, решили подставить ее и предлагали ему 70 тысяч долларов за то, чтобы он дал интервью, в котором рассказал про секс с Меган Маркл, которая на тот момент уже была замужем за принцем Гарри.

Актер решил не порочить свое доброе имя и доброе имя своей знакомой - Меган, и отказался.

"Между нами ничего не было. Мы никогда даже не целовались. Однажды мы тусовались, но это совсем не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на съемках передачи и мы вместе пообедали. Вот и все. Впрочем, несколько британских таблоидов предложили мне кучу денег, чтобы я соврал, что мы переспали", – признался актер.

Рекс считал, что не имеет права лгать и позорить королевскую семью. 

Ранее появилась информация о том, что Анна Седокова была любовницей Сергея Жорина, пока его жена Катя Гордон лежала на сохранении.

Меган Маркл новости шоу бизнеса скандалы
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