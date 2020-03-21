Деньги за секс с Меган Маркл - американский актер сделал признание

Меган Маркл / Suits screenshot

Звезда серии фильмов Очень страшное кино Саймон Рекс признался, что неназванные СМИ предлагали ему денег за то, чтобы он рассказал, какой у него был секс с Меган Маркл, когда она уже была замужем за принцем Гарри.

О этом актер поведал на подкасте Hollywood Raw.

Саймон Рекс поведал, как британские СМИ, после того, как узнали, что он знаком с Меган Маркл, решили подставить ее и предлагали ему 70 тысяч долларов за то, чтобы он дал интервью, в котором рассказал про секс с Меган Маркл, которая на тот момент уже была замужем за принцем Гарри.

Актер решил не порочить свое доброе имя и доброе имя своей знакомой - Меган, и отказался.

"Между нами ничего не было. Мы никогда даже не целовались. Однажды мы тусовались, но это совсем не было похоже на свидание. Я просто познакомился с ней на съемках передачи и мы вместе пообедали. Вот и все. Впрочем, несколько британских таблоидов предложили мне кучу денег, чтобы я соврал, что мы переспали", – признался актер.

Рекс считал, что не имеет права лгать и позорить королевскую семью.

Ранее появилась информация о том, что Анна Седокова была любовницей Сергея Жорина, пока его жена Катя Гордон лежала на сохранении.