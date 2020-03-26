Состояние Лещенко в реанимации резко изменилось

Лев Лещенко / Levleshchenko official

Лев Лещенко, у которого подозревают коронавирус или пневмонию, второй день лежит в реанимации Комуннарки.

Состояние Льва Лещенко начало меняться в лучшую сторону, сообщает LifeShot.

Лежащий в реанимации Лев Лещенко из состояния "стабилен" начал переходить в "идет на поправку".

Сам Лещенко говорит, что уже чувствует себя бодро. К вечеру 26 марта при сохранении положительной динамики Льва Лещенко планируют перевести обратно в обычную палату.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак положила свою мать в больницу, чтобы проверить на коронавирус после того, как ей резко стало плохо.

До этого появилась официальная информация о состоянии Льва Лещенко в реанимации в комуннарке, куда он попал 25 марта с подозрением на коронавирус.