Холостяк 10 сезон смотреть онлайн 4 выпуск 27-03-2020 - страстная встреча

Холостяк 10 сезон 4 выпуск 27-03-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в четвертом выпуске 27 марта провел сразу несколько свиданий за неделю. При этом, на одно из них решил позвать сразу троих девушек. Значит ли, что он будет выгонять в 4 выпуске больше троих, как это было в 3? И что такого произошло на свидании с бассейном, что поразило всех девушек?

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

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В первом письме Макс сразу по прилету в Таиланд пригласит на индивидуальное свидание Кристину, что остальным участницам не понравится. Девушка очень скромная, "не влилась в коллектив", и многие считают ее серой мышкой.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 20-03-2020 - интимное свидание

А вот Максу Кристина пришлась по душе - пара отправится в ювелирный магазин на первом свидании. После романтического ужина Кристина решит не ограничиваться и предложит Максу искупаться в бассейне.

Кроме того, на групповое свидание Макс Михайлюк пригласит Юлю, Алину и Олю, чтобы отпраздновать День рождения его тайского друга.

"Мой друг – коренной таец", – все, что сообщит девушкам Макс по дороге к имениннику.Девушки красиво оденутся и будут готовы поражать всех на светском рауте, но окажется, что холостяк привезет их… на ферму. Дело в том, что друг холостяка – это трехгодовалый слон, с которым они и проведут день.После этого Макс и девушки отправятся на ужин, чтобы пообщаться с каждой из потенциальных партнерш тет-а-тет.

Холостяк 2020 смотреть онлайн 4 выпуск 27-03-2020 / СТБ

Алина расскажет Максу о своем опыте жизни в США, а Юля сделает милый подарок. Кроме того, Макс предложит всем участницам на вилле совершить один из традиционных тайских обрядов – обретение свободы."Идея ритуала – избавление от негативных эмоций, связанных с нашим прошлым. Я считаю, что человек должен быть свободным в своих поступках и желаниях. Его прошлое не должно ограничивать эту свободу и как-то им управлять", – объяснит Макс.Истории некоторых девушек поразят Холостяка до глубины души.

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Но на Церемонии Роз Максим снова всех удивит своими заявлениями. Он поделится своими болезненными воспоминаниями о прошлых отношениях, а девушки расскажут ему свои травмирующие истории из жизни. Больше всех его шокирует Настя.

Холостяк 10 сезон 4 выпуск смотреть онлайн видео 27-03-2020:

Все новые выпуски шоу Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.