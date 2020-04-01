Фронтмен ФІолет запустил онлайн новый проект для фанатов на карантине

Фронтмен Фиолет Сергей Мартынюк / Лора Молодец

Фронтмен Фиолет, поэт и писатель Сергей Мартынюк создал специальный онлайн-проект Колос вдома, чтобы поддержать фанатов, и призывать людей сидеть по домам.

Фронтмен Фіолет дважды в неделю выходит онлайн, чтобы почитать стихи, спеть и пообщаться с поклонниками онлайн.

С 31 марта два раза в неделю Сергей Мартынюк будет стримить на YouTube-канале Фиолет, чтобы показать свою повседневную жизнь, поделиться мыслями, посоветовать любимое кино, почитать поэзию, рассказать о коллекции винила, попеть песен в акустике и замотивировать фанов использовать карантин как время для саморазвития.

В первом эфире он стримил со своей женой - Лорой. Музыкант и поет провел более лирическую встречу, познакомив любимую с фанатами и нахваливая ее.

Сергей Мартинюк и Лора Молодец прямой эфир смотреть онлайн:

31 марта фронтмен Фиолет провел прямой эфир С Лорой прямо с кровати. Как оказывается, именно ей Сергей посвятил романтическое и трогательное тревел-видео, саундтреком к которому стала акустическая песня Коли Усміхаєшся Ти.

Эфир был наполнен нежностью и интимным настроением. Лора отвечала на многие вопросы фанатов Сергей рассказал о своих новых стихах. В эфире Сергей с Лорой и поделился советами и лайфхаками их супружеской жизни в условиях карантина и вне его.

В особенности, многим кто не знал, понравилось, что фамилия Лоры - Молодец. Так что и сама девушка отпустила пару шуточек на эту тему.

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