Григорий Решетник вынес все весы и зеркала из квартиры

Григорий Решетник / Новый канал

Телеведущий Григорий Решентник признался, как поддерживает иммунитет и физическую форму во время изоляции на канатине с женой и детьми.

Все знают, что для того, чтобы остваться здоровым, нужно сбалансировано питаться и поддерживать свой иммунитет. И, конечно же, не есть лишнего! Ведь это повлияет не только на ваше здоровье, но и на вес.

Звездные супруги Кристина и Григорий Решетник раскрыли, что они делают для того, чтобы за период домашней изоляции не прибавить в весе. А еще как поддерживают иммунитет своим детям.

"Нужно вынести все весы и зеркала из дома и наслаждаться жизнью", – с улыбкой говорит Гриша.

Но потом все же переходит на серьезный тон: "Если серьезно, то нам лишние килограммы просто не светят. Читайте такжеУчастница Від пацанки до панянки хотела покончить жизнь самоубийством из-за отцаВедь каждое утро мы всей семьей отжимаемся, качаем пресс и делаем планку. По очереди с женой показываем упражнения, а сыночки повторяют".

Но жена Гриши признается, что на карантине ее парни от холодильника не отходят.

"Вижу, что скоро минимальной активности утром будет мало. Надо добавить еще несколько упражнений", – говорит Кристина.

Чтобы укрепить иммунитет, семья увеличила количество потребления овощей и фруктов. А еще они перестали есть хлеб и сладости.

Кто против Блондинок - Гргорий Решетник / Новый канал

"Каждое утро готовлю ребятам свой фирменный чай. С имбирем, корицей, лимоном, мандаринами и апельсинами. Им он очень нравится", – рассказывает Кристина.

А еще супруги рекомендуют не паниковать, а наполнять свою жизнь положительными эмоциями.

"Для хорошего настроения советую посмотреть шоу "Кто против блондинок?" на Новом канале с моим участием. Признаюсь, я получил огромное удовольствие от игры. А какие там конкурсы!.. Все, не буду спойлерить, включайте и смотрите сами", – говорит Гриша.

Напомним, шоу Кто против Блондинок выходит на Новом канале по будням в 19-00. Смотреть онлайн его модно будет на Телепортале и на Youtube.

В новом выпуске зрителей неожиданно порадует Артем Пивоваров.