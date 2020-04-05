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Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 12 выпуск 05-04-2020

5 апреля 2020, 20:50

В новом 12 выпуске Голоса країни 10 в нокаутах будет соревноваться команда Потапа и Насти Каменских. Что было в 12 выпуске 05-04-2020 Голоса - читайте на Главреде.

Голос Країни 10 сезон 12 выпуск 05-04-2020 - смотреть онлайн
Голос Країни 10 сезон 12 выпуск 05-04-2020 - смотреть онлайн / 1+1

Премьера 10 сезона Голоса Країни состоялась на 1+1 в 2020 году. Двенадцатый выпуск Голос Країни 10 вышел в 21:00 5 апреля. В новом выпуске Нокаутов Потап и Настя Каменских подбирают себе команду для прямых эфиров. Какое противостояние развернется между ними и Тиной с Даном Баланом - нужно просто посмотреть.

На шоу Голос Країни 10 сезон себе команды набрали Тина Кароль, Потап и Настя Каменских, Monatik и Дан Балан. Ведущие Голосу Країни 2020 - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая.

Что было в двенадцатом выпуске Голос Країни 10 сезон - смотри и читай на Главреде.Читайте такжеГолос країни 10 сезон смотреть онлайн 11 выпуск 29-03-2020: нокауты

В 12 выпуске нокауты пройдут подопечные Насти и Потапа. Таксист из Казастана - Ерлан Баибазаров - исполнит известный хит Ed Sheeran - Shape of you. Опыт караоке не пройдет даром.

Руслана Калашникова, которая видит музыку цветами - исполнит легендарную песню Adele - Hello.

Юлия Коровко из Харькова, которая рассказывала о буллинге из-за лишнего веса, рассказала, что на проект приходила на протяжении пяти сезонов. Юля исполнит песню Натальи Могилевской Відправила меседж в новой аранжировке.

Анастасия Картвелишвили исполнит в новой аранжировке песню Ирины Билык - Нас нет. Работа с культурным центром Слобожанщина не прошла даром.

Голос країни 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн видео 05-04-2020:

Все новые выпуски шоу Голос Країни 2020 выходят на 1+1 в 21:00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Голос Країни 10 сезон онлайн новости шоу бизнеса Тина Кароль Настя Каменских Потап Юрий Горбунов Екатерина Осадчая Dan Balan Исполнитель Monatik
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