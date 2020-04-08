Stay Home Show с Женей Галичем смотреть онлайн новый выпуск 08-04-2020

Stay Home Show с Женей Галичем 08-04-2020 онлайн / Stay Home Show

Женя Галич из O.Torvald запустил свое онлайн-шоу на карантине, на которое приглашает знаменитых украинских звезд.

Stay Home Show с Женей Галичем уже посетили Павно Варениця, Юлия Санина, Женя Янович, Александр Чемеров, Сергей Танчинец и Артем Пивоваров.

До этого свои эфиры Галич проводил в Instagram.

Чтобы узнать, как изменилась жизнь украинских артистов из-за карантина, продюсер Megogo Live, лидер группы O.Torvald и ведущий Stay Home Show Женя Галич регулярно приглашает к себе украинских знаменитостей. Читайте такжеФронтмен ФІолет запустил онлайн новый проект для фанатов на карантине

Сегодня, 8 апреля к Евгению присоединится культурный деятель, музыкант, писатель и организатор фестиваля Бандерштат Сергей Колос Мартынюк. Артисты поделятся болями и радостями, вспомнят самые яркие моменты из концертной и фестивальной жизни. Сергей расскажет о творческих планах группы Фіолет, приоткроет историю нового романа "Рок-н-ролл" и расскажет о статусе фестиваля Бандерштат, который анонсирован на 7-9 августа.

Stay Home Show с Женей Галичем - смотреть онлайн 08-04-2020

Гостями шоу уже побывало около 15 артистов, в частности Alyona Alyona, Alina Pash, группа KADNAY, Юля Юрина, Сергей Танчинец, Саша Чемеров.

Ранее Оля Полякова анонсировала новый онлайн 8 апреля и назвала своих гостей.