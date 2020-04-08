Stay Home Show с Женей Галичем смотреть онлайн новый выпуск 08-04-2020

Stay Home Show - новый проект фронтмена O.Torvald Жени Галича, который проводит онлайн-стимы со знаменитостями в условиях карантина в Украине. Что будет в новом выпуске - читайте на Главреде.
Женя Галич из O.Torvald запустил свое онлайн-шоу на карантине, на которое приглашает знаменитых украинских звезд.
Stay Home Show с Женей Галичем уже посетили Павно Варениця, Юлия Санина, Женя Янович, Александр Чемеров, Сергей Танчинец и Артем Пивоваров.
До этого свои эфиры Галич проводил в Instagram.
Чтобы узнать, как изменилась жизнь украинских артистов из-за карантина, продюсер Megogo Live, лидер группы O.Torvald и ведущий Stay Home Show Женя Галич регулярно приглашает к себе украинских знаменитостей. Читайте такжеФронтмен ФІолет запустил онлайн новый проект для фанатов на карантине
Сегодня, 8 апреля к Евгению присоединится культурный деятель, музыкант, писатель и организатор фестиваля Бандерштат Сергей Колос Мартынюк. Артисты поделятся болями и радостями, вспомнят самые яркие моменты из концертной и фестивальной жизни. Сергей расскажет о творческих планах группы Фіолет, приоткроет историю нового романа "Рок-н-ролл" и расскажет о статусе фестиваля Бандерштат, который анонсирован на 7-9 августа.
Stay Home Show с Женей Галичем - смотреть онлайн 08-04-2020
Гостями шоу уже побывало около 15 артистов, в частности Alyona Alyona, Alina Pash, группа KADNAY, Юля Юрина, Сергей Танчинец, Саша Чемеров.
Ранее Оля Полякова анонсировала новый онлайн 8 апреля и назвала своих гостей.