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Холостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн 10-04-2020

10 апреля 2020, 20:55

Юбилейный 10 сезон Холостяка 2020 вышел на экраны. Что было в шестом выпуске 10-04-2020 и кто хочет покорить сердце Холостяка - читайте на Главреде.

Холостяк 10 сезон 6 выпуск 10-04-2020: смотреть онлайн
Холостяк 10 сезон 6 выпуск 10-04-2020: смотреть онлайн / СТБ

Премьера 10 сезона Холостяка на СТБ состоялась в 19:00. Холостяк Макс Михайлюк в шестом выпуске 10 апреля провел сразу несколько свиданий за неделю. Количество девушек начало стремительно уменьшаться, и на груповое свидание Макс пригласил  только двоих, а не троих, как обычно - Аню и Дашу. В то же время он провел два индивидуальных свидания - с Олей и Даной. К чему приведет такой расклад, и какое будет решение Макса - лучше посмотреть в новом выпуске.

На шоу Холостяк 10 сезон американский украинец Макс Михайлюк постарается найти вторую половинку. Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Что было в шестом выпуске Холостяк 10 сезон - смотри и читай на Главреде.Читайте такжеХолостяк 10 сезон смотреть онлайн 5 выпуск 03-04-2020 - интимные игры

На 6 неделе Макс Михайлюк пошел с козырей, и позвал девушек на рыбалку. Он и не подозревал, что Ане очень понравится эта идея – это было ее любимое совместное занятие с отцом. В то же время Даша не понимает это занятие, потому что ее детство проходило не в семье, а в спортивной школе-интернате.

Кроме того, девушкам не просто придется провести время за рыболовлей и разговором - Макс предложил приготовить их улов, чем немного вывел из равновесия спутниц.

Кто же знал, что расклад - Даша ловит рыбу, а Аня лежит и болтает с Максом - не очень понравится холостяку? Но, зато Аня прекрасно справляется с чисткой рыбы, и даже ожог от мангала был вознагражден - поцелуем Макса. В то же время, призывное позирование Даши не было вознаграждено ожидаемым способом, и между ней и Максом, так и остались недоговорки.

У Макса есть две секретные цели - узнать, зачем его целовала Даша на церемонии роз, и выяснить про бывшего парня Ани, который, оказывается, ее избивал, и кардинально повлиял на доверие.

Макс провел откровенную беседу с Даной
Макс провел откровенную беседу с Даной / СТБ

Макс позвал Дану на прыжок с парашутом, и девушке так все понравилось, что она ловко поймала Макса и поцеловала после этого. Но романтика и интим между ними не ограничится одним прыжком с парашютом и поцелуем. Дана даже выскажется по поводу своих желаний и мыслей Максу.

Макс попросил Дану быть откровенной, она раскрылась во время разговора с ним перед прыжком. Зато свой прыжок Дана описала как секс, а открытие парашута - как оргазм. И после приземления сразу поцеловала Макса, и призналась, что хочет с ним уединиться.

Дана поцеловала Макса
Дана поцеловала Макса / СТБ

Оле Макс устроит экстремальное свидание - он отметил, что их отношения пошли в сторону френдзоны, и чтобы ее преодолеть, он намерен сделать все, чтобы создать интимное настроение, и увидеть, какая девушка на самом деле. Он подготовил программу из "испытаний", за прохождение каждого из которых Оля будет получать приятные бонусы.

Она решила, что с тарзанки можно прыгнуть без чужой помощи, чем приятно удивила Макса, дальнейшие задания заставили Макса частично поменять свое отношение к девушке.

Самый огонь начнется даже не на свиданиях, а на Церемонии роз, когда остальные девушки увидят, что с Максом вытворяли их колижанки, особенно в бассейне.

У участниц шоу холостяк даже появится мысль, что Макс уже сделал выбор на шоу Холостяк.

Холостяк 10 сезон 6 выпуск смотреть онлайн видео 10-04-2020:

Все новые выпуски шоу  Холостяк 2020 выходят на СТБ в 19-00. Также посмотреть онлайн новые выпуски и почитать обзор можно на Главреде.

Холостяк 10 сезон онлайн Макс Михайлюк новости шоу бизнеса Новый канал
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