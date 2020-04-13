Ольга Фреймут лишилась близкого человека: подробности

Фреймут / instagram.com/freimutolia

Популярная украинская телеведущая и писательница Оля Фреймут рассказала о том, что пережила новую тяжелую утрату.

Как написала она на своей странице в социальной сети Instagram, 12 апреля, в минувшее Вербное воскресенье, ушел ее духовный наставник - священник Василий Репиневский.

"В светлый праздник Вербного воскресенья, ушел из жизни мой духовный наставник, отец Василий Репиневский. Мои душевные силы и принципы, наполнения и вера — это все от Него. Первое причастие Златы, новоселье, большие и мелкие события моей жизни — были по благословению отца Василия", — написала Фреймут.

Кроме того, телеведущая призналась, что в детские годы планировала уйти в монастырь и перед уроками посещала литургии. И именно священник Василий посоветовал Фреймут выбрать другой, мирской, путь.

"Он видел мое призвание. Всегда поддерживал и молился… Он святой, я это знаю, только жалею, что так и не успела попрощаться. Отче, как теперь этот мир будет без Вас?", — закончила она свое сообщение.

Напомним, ранее Ольга Фреймут ужаснула фанатов внешностью без макияжа, а также травмировалась во время съемок собственного телешоу.