"Бледная как смерть": Ольга Фреймут ужаснула фанатов внешностью без макияжа

Ольга Фреймут позировала без макияжа / Instagram Оля Фреймут

Снимок ивестной украинской телеведущей Ольги Фреймут без макияжа появился в сети.

На фан-странице в Instagram знаменитости опубликовали коллаж из фото знаменитости: на одном снимке она позировала в белом халате без макияжа, на втором – с ярко накрашенными губами и свежим лицом.

"Какая тебе Оля нравится больше: с макияжем или без?", - спросили у фанатов Фреймут.

Подписчики поделились на два лагеря: одним понравились оба образа ведущей, другие же стали критиковать внешность Фреймут без макияжа.

"Бледная как смерть", "Ой, все мы как бабки Ешки без макияжа", "Ужас!", "А толку? Откроет рот и испортит любой макияж, и платье, и туфли", "Без, естественная красота всегда лучше", - писали юзеры.

Ранее Ольга Фреймут травмировалась во время сьемок шоу.