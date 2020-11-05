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Актриса 1+1 перенесла тяжелую операцию

5 ноября 2020, 19:31

Украинская актриса, звезда сериала Школа Ольга Шевченко рассказала, что ей пришлось срочно решать проблемі с сердцем.

Ольга Шевченко
Ольга Шевченко / Instagram

Актриса и блогер Ольга Шевченко, известная нынче как Ольга Шелби рассказала, что перенесла тяжелую операцию на сердце, которую откладывала полжизни.

Актриса, которая сыграла Таню в сериале Школа рассказала, что уже давно у нее был комплекс симптомов, но врачи в Украине разводили руками. Теперь девушка наконец сделала операцию, но теперь нужна еще одна.

"Где-то лет с 16 я начала терять сознание, и к 22м годам это набирало обороты. У меня постоянно болело сердце, я плохо себя чувствовала и отключалась. В Украине я проходила много врачей. Мне говорили кучу диагнозов. Но из точных, я знала что у мен пролапс и тахикардия. Но как это лечить или что с этим делать особо никто ничего не говорил", - рассказала она

Девушка попала в хорошую клинику только недавно, и ей назначили операцию.

"Исходя из миллиона обследований/Мрт мне подтвердили пролапс, тахикардию и сказали, что нужно делать РЧА (радиочастотная абляция). Из-за того, что нельзя успокаивать сердце и я должна была бывать в сознании, все происходило на местном наркозе. Длинные трубки вставляют через бедренную артерию и проводят к сердцу провоцируя его. Все слышишь, чувствуешь, говоришь. 2 раза чуть на операционном столе не отключилась. Приятного мало", - рассказала она о своей операции.

Ольга Шевченко
Ольга Шевченко / Instagram

Девушка призналась, что очень боялась, и все сильно переживали. Она сутки пробыла в реанимации, и объяснили, что для порока нужна ещё одна операция - серьезней и дороже.

Она поблагодарила всех за поддержку в соцсетях, и рассказала, что читала все сообщения, которые ей присылали.

Напомним, что в сериале Школа в 2018-2019 году она сыграла Таню - 10-класницу, которая соперничала с главными героинями за мальчиков, и отличилась волевым характером.

Сериал Школа закончился на 3 сезоне, но на 1+1 с 25 ноября выходит сериал Sex, инста и ВНО - также про школу, но из-под пера режиссера Антонио Лукича.

школа новости шоу бизнеса Сериалы 1+1
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