Александр Эллерт показал романтическое видео с Ксенией Мишиной

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a/

Недавно поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта обеспокоились тем, что актриса удалила трогательные посты со своим мужчиной из соцсетей и уехала на съемки.

После длительной паузы и затягивания интриги, Александр неожиданно опубликовал в сториз видео, на котором будит полусонную Ксению, и приносит ложку с икрой.

"Любимая, смотри! Какую икру я буду есть)", - говорит он.

Это очень насмешило актрису, которая благодушно рассмеялась.

Писать комментарии к сториз можно, но их видит только автор, но несомненно многие фанаты Мишиной и Эллерта сразу же отреагировали на короткий ролик, оценив тонкий намек на то, что у пары все хорошо.

Как ранее сообщал Главред, Ксения Мишина удалила все фото с Александром Эллертом кроме рекламных. Потом пара публиковала у себя тексты с глубоким смыслом, которые вызывали обсуждение у поклонников.

Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе с финала шоу Холостячка, где выиграл сценарист Квартала 95.

Напомним, что в декабре 2020 года в большом интервью Мишина и Эллерт рассказали, к какой свадьбе они готовятся.