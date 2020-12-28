Александр Эллерт рассказал о "беременном животе" Ксении Мишиной

Холостячка 2020 / СТБ

На постшоу проекта Холостячка 25 декабря стало известно, что Ксения Мишина и Александр Эллерт вместе, но пытались скрывать это от всех из последних сил.

Однако, после того, как открылась правда, и поутихли хейтеры, началась новая волна слухов, которыми достают все молодые звездные пары - о том, что Ксения Мишина беременна.

Подогрел слухи снимок, на котором Александр целует якобы беременный живот Ксении.

Чтобы предотвратить новую волну ненужного внимания, слухов и спекуляции, Александр Эллерт опубликовал опровержение и заявил, что Ксения не беременна, фото не правильно поняли, и вообще все это его юмор.

"Все! Стоп! Хватит! Извините, просто неудачная шутка! Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я её любить с таким животом. Ну конечно буду!", - сказал он в сторис и показал новые фото, которые все объяснили.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

Напомним, Ксения Мишина на шоу Холостячка искала любовь, и после проекта таки осталась с выбранным мужчиной. В финале шоу Холостячка Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта, вызвав негодование фанаток Алексея Трегубенко.