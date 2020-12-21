Александр Курляндский - биография, фильмография и личная жизнь

Александр Курляндский / кадр из интервью

Заслуженный деятель искусств РФ (2007) Александр Курляндский умер в декабре 2020. Пока что причины смерти драматурга не разглашаются.

Александр Курляндский был членом Союза кинематографистов РФ, но пока что они не делали официального заявления.

На счету Курляндского – огромная фильмография. Он писал для разных киножурналов, мультиков и даже фильмов. Курляндский придумал 10 выпусков "Великолепного Гоши", несколько выпусков "Возращения блудного попугая". Им были написаны повести о попугае Кеше, коте Василии, вороне Кларе.

Александр Курляндский - биография

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 г. в Москве в семье инженеров.

Александр планировал идти по стопам родителей, в 1960 г. окончил факультет теплогазоснабжения и вентиляции Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне - Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). Однако, еще в студенческие годы его судьба начала менять направление.

В студенческие годы Александр Курляндский издавал стенгазету, писал сценарии капустников, а также тексты миниатюр для театра Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова "Наш дом".

После окончания ВУЗа, начал работать мастером на строительстве. В начале 1960-х гг. попал под выборочный армейский призыв лиц с высшим образованием, попал в стройбат. Был задействован на строительстве ракетных площадок в Московской и Брянской областях. После этого сменил деятельность.

Писательскую карьеру Александр Курляндский официально начал с середины 1960-х гг. Сотрудничал с журналами "Крокодил" и "Юность", "Литературной газетой". Был знаком с популярными тогда советскими писателями.

В 1964 г. вместе с Эдуардом Успенским (род. 1937) и Аркадием Хайтом (1938-2000) разработал обновленную программу новогодней Кремлевской елки.

Над "Ну, погоди!" Александр Курляндский работал вместе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым. Его первая серия вышла в 1969 г., последняя на данный момент - двадцатая - в 2006 г. Он был причастен к созданию разных сцен и написания сценария разных серий мультсериала.

Также Александр Курляндский причастен с созданию сценариев десятков анимационных фильмов.

Он дважды был удостоен престижной премии "Золотой теленок" (в 1970 и 1972 года).

Женат. Супруга - преподаватель немецкого языка Инесса Денисовна Чуковская (род. 1934).

Александр Курляндский - фильмография