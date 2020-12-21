Александр Курляндский - биография, фильмография и личная жизнь

Александр Курляндский дебютировал в сфере мультфильмов с "Ну, погоди!". После этого он принял участие в создании попугая Кеши, писал для Ералаша, сценарии для советских и российских фильмов.
Заслуженный деятель искусств РФ (2007) Александр Курляндский умер в декабре 2020. Пока что причины смерти драматурга не разглашаются.
Александр Курляндский был членом Союза кинематографистов РФ, но пока что они не делали официального заявления.
На счету Курляндского – огромная фильмография. Он писал для разных киножурналов, мультиков и даже фильмов. Курляндский придумал 10 выпусков "Великолепного Гоши", несколько выпусков "Возращения блудного попугая". Им были написаны повести о попугае Кеше, коте Василии, вороне Кларе.
Александр Курляндский - биография
Александр Курляндский родился 1 июля 1938 г. в Москве в семье инженеров.
Александр планировал идти по стопам родителей, в 1960 г. окончил факультет теплогазоснабжения и вентиляции Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне - Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). Однако, еще в студенческие годы его судьба начала менять направление.
В студенческие годы Александр Курляндский издавал стенгазету, писал сценарии капустников, а также тексты миниатюр для театра Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова "Наш дом".
После окончания ВУЗа, начал работать мастером на строительстве. В начале 1960-х гг. попал под выборочный армейский призыв лиц с высшим образованием, попал в стройбат. Был задействован на строительстве ракетных площадок в Московской и Брянской областях. После этого сменил деятельность.
Писательскую карьеру Александр Курляндский официально начал с середины 1960-х гг. Сотрудничал с журналами "Крокодил" и "Юность", "Литературной газетой". Был знаком с популярными тогда советскими писателями.
В 1964 г. вместе с Эдуардом Успенским (род. 1937) и Аркадием Хайтом (1938-2000) разработал обновленную программу новогодней Кремлевской елки.
Над "Ну, погоди!" Александр Курляндский работал вместе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым. Его первая серия вышла в 1969 г., последняя на данный момент - двадцатая - в 2006 г. Он был причастен к созданию разных сцен и написания сценария разных серий мультсериала.
Также Александр Курляндский причастен с созданию сценариев десятков анимационных фильмов.
Он дважды был удостоен престижной премии "Золотой теленок" (в 1970 и 1972 года).
Женат. Супруга - преподаватель немецкого языка Инесса Денисовна Чуковская (род. 1934).
Александр Курляндский - фильмография
- 1967 Штурмовщина („Фитиль" № 59)
- 1969 Весёлая карусель № 1. Ну, погоди!(1968)
- 1969 Ну, погоди! (выпуск 1)
- 1970 Весёлая карусель № 2. Небылицы
- 1970 Веселая карусель № 2. Самый первый
- 1970 Ну, погоди! (выпуск 2)
- 1971 Ну, погоди! (выпуск 3)
- 1971 Только для взрослых (выпуск 1)
- 1971 Ну, погоди! (выпуск 4)
- 1972 Выше голову!
- 1972 Ну, погоди! (выпуск 5)
- 1972 Экспонат („Фитиль" № 121)
- 1972 Вокруг света поневоле
- 1973 Ну, погоди! (выпуск 6)
- 1973 Ну, погоди! (выпуск 7)
- 1973 Только для взрослых (выпуск 2)
- 1973 Умельцы
- 1974 Ну, погоди! (выпуск 8)
- 1974 Только для взрослых (выпуск 3)
- 1976 Ну, погоди! (выпуск 9)
- 1976 Аксиома („Ералаш" № 8)
- 1976 Ну, погоди! (выпуск 10)
- 1976 Репетиция
- 1977 Ну, погоди! (выпуск 11)
- 1977 Спасибо за внимание („Ералаш" № 12)
- 1977 Подхалим („Ералаш" № 12)
- 1978 Ну, погоди! (выпуск 12)
- 1978 Спасибо, аист!
- 1979 Папа, мама, я — дружная семья („Ералаш" № 19)
- 1980 Баба-яга против! (выпуск 1)
- 1980 Баба-яга против! (выпуск 2)
- 1980 Баба-яга против! (выпуск 3)
- 1980 Ну, погоди! (выпуск 13)
- 1980 Метание молота
- 1980 Ну, погоди! № 1 (Экран)
- 1981 Жили-были матрешки
- 1981 Сезон охоты
- 1981 Великолепный Гоша 1
- 1981 Великолепный Гоша 3
- 1981 Ну, погоди! № 2-3 (Экран)
- 1982 Великолепный Гоша 4
- 1982 Великолепный Гоша 5
- 1983 О, море, море!..
- 1984 Возвращение блудного попугая (первый выпуск)
- 1984 Ну, погоди! (выпуск 14)
- 1984 Встречайте бабушку
- 1985 Грибной дождик
- 1985 Ну, погоди! (выпуск 15)
- 1985 Апельсиновый остров
- 1986 — Находка
- 1986 На всякий случай („Фитиль" № 292)
- 1986 Необыкновенный концерт („Ералаш" № 59)
- 1986 Ну, погоди! (выпуск 16)
- 1987 В зоопарке - ремонт!
- 1987 Возвращение блудного попугая (второй выпуск)
- 1987 Три лягушонка
- 1987 Через тернии к звёздам („Фитиль" № 295)
- 1988 Возвращение блудного попугая (третий выпуск)
- 1988 Три лягушонка (выпуск 2)
- 1990 Верёвка
- 1990 Из пушки на луну и далее без остановок
- 1991 Яблочный пирог
- 1993 Ну, погоди! (выпуск 17)
- 1993 Ну, погоди! (выпуск 18)
- 2002 Утро попугая Кеши
- 2005 Ну, погоди! (выпуск 19)
- 2005 Новые приключения попугая Кеши
- 2006 Ну, погоди! (выпуск 20)