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Александр Курляндский - биография, фильмография и личная жизнь

21 декабря 2020, 11:17

Александр Курляндский дебютировал в сфере мультфильмов с "Ну, погоди!". После этого он принял участие в создании попугая Кеши, писал для Ералаша, сценарии для советских и российских фильмов.

Александр Курляндский
Александр Курляндский / кадр из интервью

Заслуженный деятель искусств РФ (2007) Александр Курляндский умер в декабре 2020. Пока что причины смерти драматурга не разглашаются.

Александр Курляндский был членом Союза кинематографистов РФ, но пока что они не делали официального заявления.

На счету Курляндского – огромная фильмография. Он писал для разных киножурналов, мультиков и даже фильмов. Курляндский придумал 10 выпусков "Великолепного Гоши", несколько выпусков "Возращения блудного попугая". Им были написаны повести о попугае Кеше, коте Василии, вороне Кларе.

Александр Курляндский - биография

Александр Курляндский родился 1 июля 1938 г. в Москве в семье инженеров.

Александр планировал идти по стопам родителей, в 1960 г. окончил факультет теплогазоснабжения и вентиляции Московского инженерно-строительного института им. В. В. Куйбышева (ныне - Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет). Однако, еще в студенческие годы его судьба начала менять направление.

В студенческие годы Александр Курляндский издавал стенгазету, писал сценарии капустников, а также тексты миниатюр для театра Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова "Наш дом".

После окончания ВУЗа, начал работать мастером на строительстве. В начале 1960-х гг. попал под выборочный армейский призыв лиц с высшим образованием, попал в стройбат. Был задействован на строительстве ракетных площадок в Московской и Брянской областях. После этого сменил деятельность.

Писательскую карьеру Александр Курляндский официально начал с середины 1960-х гг. Сотрудничал с журналами "Крокодил" и "Юность", "Литературной газетой". Был знаком с популярными тогда советскими писателями.

В 1964 г. вместе с Эдуардом Успенским (род. 1937) и Аркадием Хайтом (1938-2000) разработал обновленную программу новогодней Кремлевской елки.

Над "Ну, погоди!" Александр Курляндский работал вместе с Аркадием Хайтом и Феликсом Камовым. Его первая серия вышла в 1969 г., последняя на данный момент - двадцатая - в 2006 г. Он был причастен к созданию разных сцен и написания сценария разных серий мультсериала.

Также Александр Курляндский причастен с созданию сценариев десятков анимационных фильмов.

Он дважды был удостоен престижной премии "Золотой теленок" (в 1970 и 1972 года).

Женат. Супруга - преподаватель немецкого языка Инесса Денисовна Чуковская (род. 1934).

Александр Курляндский - фильмография

  • 1967 Штурмовщина („Фитиль" № 59)
  • 1969 Весёлая карусель № 1. Ну, погоди!(1968)
  • 1969 Ну, погоди! (выпуск 1)
  • 1970 Весёлая карусель № 2. Небылицы
  • 1970 Веселая карусель № 2. Самый первый
  • 1970 Ну, погоди! (выпуск 2)
  • 1971 Ну, погоди! (выпуск 3)
  • 1971 Только для взрослых (выпуск 1)
  • 1971 Ну, погоди! (выпуск 4)
  • 1972 Выше голову!
  • 1972 Ну, погоди! (выпуск 5)
  • 1972 Экспонат („Фитиль" № 121)
  • 1972 Вокруг света поневоле
  • 1973 Ну, погоди! (выпуск 6)
  • 1973 Ну, погоди! (выпуск 7)
  • 1973 Только для взрослых (выпуск 2)
  • 1973 Умельцы
  • 1974 Ну, погоди! (выпуск 8)
  • 1974 Только для взрослых (выпуск 3)
  • 1976 Ну, погоди! (выпуск 9)
  • 1976 Аксиома („Ералаш" № 8)
  • 1976 Ну, погоди! (выпуск 10)
  • 1976 Репетиция
  • 1977 Ну, погоди! (выпуск 11)
  • 1977 Спасибо за внимание („Ералаш" № 12)
  • 1977 Подхалим („Ералаш" № 12)
  • 1978 Ну, погоди! (выпуск 12)
  • 1978 Спасибо, аист!
  • 1979 Папа, мама, я — дружная семья („Ералаш" № 19)
  • 1980 Баба-яга против! (выпуск 1)
  • 1980 Баба-яга против! (выпуск 2)
  • 1980 Баба-яга против! (выпуск 3)
  • 1980 Ну, погоди! (выпуск 13)
  • 1980 Метание молота
  • 1980 Ну, погоди! № 1 (Экран)
  • 1981 Жили-были матрешки
  • 1981 Сезон охоты
  • 1981 Великолепный Гоша 1
  • 1981 Великолепный Гоша 3
  • 1981 Ну, погоди! № 2-3 (Экран)
  • 1982 Великолепный Гоша 4
  • 1982 Великолепный Гоша 5
  • 1983 О, море, море!..
  • 1984 Возвращение блудного попугая (первый выпуск)
  • 1984 Ну, погоди! (выпуск 14)
  • 1984 Встречайте бабушку
  • 1985 Грибной дождик
  • 1985 Ну, погоди! (выпуск 15)
  • 1985 Апельсиновый остров
  • 1986 — Находка
  • 1986 На всякий случай („Фитиль" № 292)
  • 1986 Необыкновенный концерт („Ералаш" № 59)
  • 1986 Ну, погоди! (выпуск 16)
  • 1987 В зоопарке - ремонт!
  • 1987 Возвращение блудного попугая (второй выпуск)
  • 1987 Три лягушонка
  • 1987 Через тернии к звёздам („Фитиль" № 295)
  • 1988 Возвращение блудного попугая (третий выпуск)
  • 1988 Три лягушонка (выпуск 2)
  • 1990 Верёвка
  • 1990 Из пушки на луну и далее без остановок
  • 1991 Яблочный пирог
  • 1993 Ну, погоди! (выпуск 17)
  • 1993 Ну, погоди! (выпуск 18)
  • 2002 Утро попугая Кеши
  • 2005 Ну, погоди! (выпуск 19)
  • 2005 Новые приключения попугая Кеши
  • 2006 Ну, погоди! (выпуск 20)

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