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Алина Гросу раскрыла свою необычную хворь

20 января 2021, 18:04

Певица Алина Гросу страдает редкой формой аллергии.

Алина Гросу
Алина Гросу / Instagram

Алина Гросу решила поздравить всех с зимними праздниками, записав смешное видео в своих соцсетях.

Певица опубликовала в своем Instagram видео, на котором обнимает и целует бутылку шампанского.

"Когда праздники еще не закончились, а ты уже не хочешь, но надо", - написано в углу видео.

"Тебе же вчера было плохо!", - говорит мужской голос за кадром.

"Было-было-было, но прошло!", - песней отвечает певица.

К видео она добавила искренние поздравления, и рассказала правду о своем взаимоотношении с алкоголем и редкой болезни.

"А кому сейчас хорошо? Со всеми праздниками, друзья. Будьте счастливы и здоровы, и любимы, и вдохновлены, и просыпайтесь радуясь каждому дню", - говорит она..

"А если честно, алкоголь я достаточно редко употребляю - у меня аллергия, так что в случае чего, пью и чихаю", - добавила Гросу.

Напомним, что Алина Гросу еще в 2020 году рассказала о разводе с мужем.

Недавно Алина Гросу рассказала о новом романе и работе мужа.

Алина Гросу новости шоу бизнеса Новый год 2021
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