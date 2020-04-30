Алла Костромичева начала заниматься вокалом

Алла Костромичева / Пресс-служба

Карантин хорошенько подпортил планы модели Алле Костромичевой — съемки Супер Топ-модели по-украински 2020, ради которых ведущая Нового канала прилетела в Украину из Нью-Йорка, перенесли на 2021 год, и она уже больше месяца сидит дома в Киеве.

Супермодель и владелица Школы моделей в США Алла Костромичева решила не тратить зря время, и начала учиться пению.

"Думаю, что на карантине сейчас тяжело всем. Поэтому пытаюсь сделать все, чтобы время, проведенное дома, не было потрачено напрасно. Может, эта ситуация произошла, чтобы мы что-то осознали. Ведь даже маленькие прозрения — это зернышки для будущих целей", — рассказала Костромичева.Читайте такжеСоня Плакидюк раскрыла пикантную историю с Виктором Павликом

Чтобы не быть голословной, супермодель поделилась своими карантинными достижениями.

"Я перебрала все шкафы и навела в них порядок, а заодно поняла, что пора пересмотреть свои привычки потребления. Еще я освоила самомассаж лица и наконец-то научилась делать некоторые beauty-процедуры. А еще начала заниматься вокалом и на несколько дюймов приблизилась к шпагату", — говорит Алла.

В выигрыше от карантина остался и четырехлетний сын Костромичевой Сальваторе.

Алла Костромичева / пресс-служба

"Наконец-то прочла ребенку детскую классику: Маленький принц, Питер Пэн, Книга джунглей. А раньше нас хватало максимум на десятиминутный рассказ перед сном", — отметила модель.

Не осталась ведущая Нового канала и без работы. По ее словам, сейчас она скучает не по моделингу, а по телесъемкам. Она имела в виду, что новый сезон Топ-модели пока временно заменили онлайн-проектом.

"Мы с Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком запустили спецпроект Эксперты на карантине, который можно посмотреть на YouTube Нового канала. Кроме того, я работаю над прямыми эфирами с мастер-классами для поклонников", — поделилась Алла.

Новый выпуск шоу Эксперты на карантине выйдет 30 апреля, вы можете увидеть нового гостя - его героиней стала трансгендерная модель Софи Беридзе, которая рассказала о своей операции по увеличению груди и о том, почему носит туфли известной блогерши Насти Ивлеевой.