Анита Луценко вступилась за Ксению Мишину перед хейтерами

Холостячка 2020 / СТБ

Телеведущая, спортсменка и блогер Анита Луценко высказалась по поводу решения Ксении Мишиной и скандала, который подняли хейтеры

Спортсменка Анита Луценко в своем Instagram вступилась за актрису и поддержала ее выбор любимого человека.

Анита Луцено призналась, что из-за занятости поздно ознакомилась с последним выпуском Холостячки, и теперь в курсе происходящего. Она отметила, что понимает Мишину - та сделала выбор сердцем.

"Думаю, что будущей девушке очень повезет с Лешей, но. Одновременно с этим я безумно счастлива за Ксению! Она смогла отключить мысли - так НАДО и социально ПРАВИЛЬНО и надежно и отдалась самому важному и да, точно рискованному делу - любви!", - пишет Анита

Она прибавила к своей речи красивый пост на берегу моря, где ее снимает вероятно муж.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020

Анита Луценко / Instagram

"Я не перестаю уже несколько лет повторять, что я безумно счастлива и сама не могу поверить в свою мудрость в юные года и не юные, что когда-то не пошла на компромисс с собой и не согласилась на предложение (и не одно), когда мужчины были добрыми, с деньгами, квартирами и машинами, амбициями и весело вместе тд и тп. Но всегда ощущается, что что-то не то, нет самого глубокого. И когда я встретила своего мужчину - никаких сомнений не случилось, с первого взгляда, ты просто знаешь, что это твой человек. Как и говорила Мама: своего ты просто УЗНАЕШЬ и всё", - объясняет она.

Анита отметила, что сейчас счастлива - а с "правильными" развелась бы и была всю жизнь обижена на всех.

"Любовь! Даже в нашем сложном мире! Только она....осознанная, а не маниакальная или зависимая - дает вкус жизни, который всегда на губах. И даже она, настоящая, иногда заканчивается, но лучше месяц в любви, чем 20 лет без. Исключительно мое мнение, я так думаю, когда думаю", - подчеркнула Луценко.

Ранее Александр Эллерт рассказал, как Ксению Мишину атакуют хейтеры, и сделал им деловое предложение.

Напомним, в финале шоу Холостячка 2020 Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта а не Алексея Тригубенко. За это на нее ополчились фанатки Тригубенко.