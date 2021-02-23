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Бавария разгромила Лацио, а Челси одолел Атлетико - Лига Чемпионов

23 февраля 2021, 23:42

Во второй паре матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов гостевые команды одержали победы. Бавария - уверенную и разгромную, а Челси - минимальную, но очень ценную.

  • Лацио - Бавария Reuters
  • Лацио - Бавария Reuters
  • Лацио - Бавария Reuters
  • Лацио - Бавария Reuters
  • Лацио - Бавария, Reuters
  • Атлетико - Челси Reuters
  • Атлетико - Челси Reuters
  • Атлетико - Челси Reuters
  • Атлетико - Челси Reuters
  • Атлетико - Челси Reuters

Во второй паре матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2020/2021 сошлись действующий обладатель трофея - мюнхенская Бавария против римского Лацио, а также лондонский Челси против мадридского Атлетико.

Лацио - Бавария

Немцы не стали откладывать дело в долгий ящик и сразу понеслись в атаки на ворота итальянцев.

На 9-й минуте лидер атак Баварии (и пока главный претендент на Золотой мяч) Роберт Левандовски подловил Мусаккьо на грубой ошибке при передаче и открыл счет точным ударом - 0:1

На 24-й минуте юный (17 лет всего) Мусиала получил пас от Горецки и положил мяч в правый угол - 0:2

На 42-й минуте Коман отобрал мяч, пробежал дальше, обыграл Ачерби и сильно пробил. Вратарь Лацио Рейна удар отбил, но с добиванием от Сане не справился - 0:3.

Собственно, после этого второй тайм стал практически формальностью.

Особенно когда на 47-й минуте Сане протащил мяч и с левого фланга пасовал на Девиса, но Ачерби неловко прервал передачу и срезал мяч в ворота - 0:4.

Через две минуты Корреа прорвался сквозь оборону соперника и из пределов штрафной точно пробил низом. Нойер не спас - 1:4.

С таким счетом Бавария на 99,9% гарантировала себе выход в четвертьфинал.

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Атлетико - Челси

На контрасте матч Атлетико - Челси выглядел несколько менее напряженным,

На 3-й минуте вратарь лондонцев Менди Едва не привез гол в свои ворота. Очень плохо француз обработал мяч после передачи партнера. А потом едва успел опередить соперника и выбить мяч за боковую.

На 14-й минуте Суарес мощно отпасовал с правого фланга на дальнюю штангу, но Лемар не успел замкнуть передачу.

Через две минуты Вернер создал похожий момент у ворот Атлетико - но никто из партнеров не замкнул его пас.

Основные события разыгрались во втором тайме. И тут вновь сказала свое веское слово система VAR.

На 68-й минуте Оливье Жиру принял мяч в штрафной, после чего в сложном прыжке через себя пробил в левый угол. Боковой судья просигналил об офсайде. Четыре минуты арбитры совещались и смотрели повторы. И все-таки решили гол засчитать - 0:1.

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Напомним, в предыдущих матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов сенсационно звездный туринский Ювентус проиграл в гостях Порту (1:2), а Боруссия Дортмунд одолела Севилью (3:2) - определенно удались очередные матчи 1/8 Лиги Чемпионов.

футбол Лига чемпионов Атлетико Бавария Лацио
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