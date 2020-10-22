"Бедная Оля": назвали четвертую судью шоу Танці з зірками 2020

Поклонники шоу Танці з зірками разволновались из-за звездной судьи для нового выпуска шо Танці з зірками 2020, так как у нее "натянутые" отношения с Ольгой Фреймут.
Шоу Танці з зірками 2020 выходит на 1+1 по воскресеньям, и каждый раз к трем судьям добавляется четвертый - звездный.
На 9 неделе шоу 4 судьей станет Маша Ефросинина, которая недавно была ведущей балкона.
"В это воскресенье присоединится в тройку судей и оценивать выступления участников волшебная телеведущая Маша Ефросинина. Это будет незабываемо! Уже очень скоро мы раскроем тему девятого прямого эфира, дождитесь", - обещают организаторы шоу.
"Не кого больше пригласить что ли ？Маша побывала уже на балконе, зачем повторяетесь", "Эх, бедная Оля.уже представляю какие у неё будут оценки", "Боже, шкода Фреймут!",
"Фууууу, знову Єфросініна, знову буде срач з Фреймут ....", "Обожаю ее. Оля Батьковна, держись"
Телеведущие Оля Фреймут и Маша Ефросинина ранее работали на Новом канале и были конкурентками не только на телевидении, но и в личной жизни.
Кроме того, Маша Ефросинина уже успела "подколоть" Олю Фреймут на шоу. Когда она встречала их на балконе, то отметила, что Фреймут говорила, что ее самая большая ошибка - уход с Нового Канала, а также, что ее самая большая ошибка - уход с 1+1, и попросила прокомментировать это.
"Давай определяться с ошибками, Оля", - сказала она..
Все вылилось в обмен колкостями:
"Спасибо, Мария, что вы смотрите мои интервью, читаете", — ответила Фреймут.
"Это же настоящий квест за вашей искренностью", — парировала Ефросинина.
"Да, говорила? Не помню. Но мне здесь очень нравится. Спасибо", — резюмировала Фреймут.
Напомним, новый выпуск шоу Танці з зірками выйдет на 1+1 25 октября в 21-00 - после местных выборов в Украине.