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"Бедная Оля": назвали четвертую судью шоу Танці з зірками 2020

22 октября 2020, 14:36

Поклонники шоу Танці з зірками разволновались из-за звездной судьи для нового выпуска шо Танці з зірками 2020, так как у нее "натянутые" отношения с Ольгой Фреймут.

Ефросинина
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Шоу Танці з зірками 2020 выходит на 1+1 по воскресеньям, и каждый раз к трем судьям добавляется четвертый - звездный.

На 9 неделе шоу 4 судьей станет Маша Ефросинина, которая недавно была ведущей балкона.

"В это воскресенье присоединится в тройку судей и оценивать выступления участников волшебная телеведущая Маша Ефросинина. Это будет незабываемо! Уже очень скоро мы раскроем тему девятого прямого эфира, дождитесь", - обещают организаторы шоу.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Instagram

"Не кого больше пригласить что ли ？Маша побывала уже на балконе, зачем повторяетесь", "Эх, бедная Оля.уже представляю какие у неё будут оценки", "Боже, шкода Фреймут!",

"Фууууу, знову Єфросініна, знову буде срач з Фреймут ....", "Обожаю ее. Оля Батьковна, держись"

Телеведущие Оля Фреймут и Маша Ефросинина ранее работали на Новом канале и были конкурентками не только на телевидении, но и в личной жизни.

Кроме того, Маша Ефросинина уже успела "подколоть" Олю Фреймут на шоу. Когда она встречала их на балконе, то отметила, что Фреймут говорила, что ее самая большая ошибка - уход с Нового Канала, а также, что ее самая большая ошибка - уход с 1+1, и попросила прокомментировать это.

"Давай определяться с ошибками, Оля", - сказала она..

Все вылилось в обмен колкостями:

"Спасибо, Мария, что вы смотрите мои интервью, читаете", — ответила Фреймут.

"Это же настоящий квест за вашей искренностью", — парировала Ефросинина.

"Да, говорила? Не помню. Но мне здесь очень нравится. Спасибо", — резюмировала Фреймут.

Напомним, новый выпуск шоу Танці з зірками выйдет на 1+1 25 октября в 21-00 - после местных выборов в Украине.

Ольга Фреймут Маша Ефросинина Танці з зірками Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн
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