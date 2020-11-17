"Бедные артисты": Лещенко сообщил о нищете и нехватке денег на налоги

Лев Лещенко / Mash

Российский эстрадный певец Лев Лещенко, который перенес коронавирус, рассказал как трудно артистам жить без концертов, и что нужно "платить за хибару"

Лев Лещенко за время пандемии коронавируса не только тяжело переболел опасным и неуступчивым заболеванием, но и ощутил финансовые трудности, с которыми многие артисты столкнулись за время карантина.

В интервью "Говорит Москва" певец сообщил, что он и многие его коллеги буквально занимают у друзей, чтобы не остаться в нищете.

"Я не говорю о наших 20–30 звездах — да, они накопили какие-то деньги, но остальные-то люди бедствуют. Семь или восемь месяцев нет концертов, нет средств к существованию, у людей на хлеб нет. Притом мы платим налоги — никто же их не отменяет. Эти же бедные артисты платят транспортный налог, налог на недвижимость, если кто-то купил, не дай бог, какую-то хибару", — пожаловался Лев Валерьянович.

Также он осудил желание некоторых российских артистов бойкотировать "новогодние огоньки", но напомнил, что артистам нужно как-то содержась свои коллективы, автобусы, технику и еще себя в гостинице.