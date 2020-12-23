"Будь мое свидание другим": Алексей оценил выбор Мишиной на Холостячке

Алексей Тригубенко / instagram.com/aleksey_trygubenko/

Алексей Тригубенко прошел в финал шоу Холостячка, и даже психологи на постшоу рекомендовали Мишиной выбрать его. Но в финале, Ксения взяла кольцо Александра Эллерта.

Финалист прокомментировал свое участие в проекте, а также рассказал, повлияло ли последнее свидание на выбор Холостячки СТБ.

"Я считаю, что на проекте "Холостячка" выбираем мы и выбирают нас. Так должно быть и в жизни. Ведь это настоящий кайф от естественного отбора. Часто мы не можем длительное время принять решение, а все потому, что сомневаемся. Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020На проекте все иначе: Ксении нужно было выбрать, она принимала решения в рамках времени, учитывая все "за" и "против"", - сказал Алексей.

К выбору Ксении Мишиной он подошел с фатализмом - Алексей не думает, что что-то смог бы поменять.

"По поводу финальной недели - я думаю, что на последнем свидании Ксюша уже приняла решение. И будь мое свидание совсем другим, ничего не изменилось бы", - рассказал Алексей Тригубенко.

Холостячка 2020 / instagram.com/stbua/

Ранее стало известно, что фанатки Алексея заваливают хейтерскими обвинениями Ксению Мишину и Александра Эллерта даже спустя 4 дня после финала шоу.

Эллерт предложил им высказываться только на его странице в Instagram.

Напомним, Ксения Мишина до последнего скрывала свои намерения на проекте. А перед финалом Ксения написала пост в котором "оправдалась" за решение, отметив, что это ее жизнь и ее право. Однако, "противники Эллерта" начали писать возмущенные посты о ее выборе еще до финала.