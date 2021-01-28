Что должно быть в женской сумочке - совет от Татьяны Мокриди

Что должно быть в женской сумочке / Pixabay

В женской сумочке можно найти все что угодно. Иногда дамы шутят, что сумочка - это место, куда вмещается все, но ничего не находится.

Однако это не склад ненужных вещей, ее содержание должно быть практическим но не громоздким. Именно это решила растолковать директор Школы леди в реалити "Від пацанки до панянки", которое показывает Новый канал.

Татьяна Мокриди составила свой список главных вещей, которые должны быть в женской сумочке.

Антисептик-спрей - "Согласитесь, без него мы уже никуда не выходим за пределы дома", - говорит директор. Маски - "Медицинские новые и упакованы, - рассказывает директор. - Уверена, что этот аксессуар уже навсегда в нашем быту". Перчатки - "Резиновые, как необходимость защиты от вируса", - объясняет Татьяна. Читайте также Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне Телефон - "Это наиболее необходимая вещь, - говорит директор. - Этот гаджет сегодня значительно облегчает содержимое сумочки. Ведь в нем: органайзер, фото родных, деловые переписки, копии документов и даже банковские карточки". Портативный аккумулятор - "Чтобы ваш телефон 24/7 был на связи, - рассказывает Татьяна. - Так вы сохраните свои нервы и нервы родных". Косметичка - "В ней должна быть косметика, которая поможет быстро подправить макияж, - объясняет директор. - У меня это пудра, помада, тушь, тени и румяна. Ее содержание каждый формирует под себя. Ведь если вы сразу после спортзала едете на работу, то необходимо сделать макияж с нуля. Конечно, тогда и косметичка будет больше. А еще в нее можно положить капли для глаз и предметы женской гигиены". Расческа - "Она поможет быть опрятной в ветреную погоду, когда снег и дождь", - говорит Татьяна. Татьяна Мокриди / пресс-служба Кошелек - "Часто именно для него мы и берем сумку, - объясняет директор. - Ведь в кошельке - деньги, банковские карты и карты для скидок". Духи - "Рекомендую купить капсулу и наполнять ее любимым ароматом, - говорит Татьяна. - Это удобно и не надо носить большие флаконы. Духи быстро выветриваются и испаряются, а "любимая одежда" должна быть всегда с вами". Сухие и влажные салфетки - "Это необходимость, с которой вам всегда будет комфортно, - объясняет директор. - Ведь ими можно вытирать лицо, руки, обувь." Пластырь - "Вы обули новые туфли, натерли ноги или порезали пальцы? Пластырь всегда быть рядом", - говорит Татьяна. Лекарства - "Каждый имеет свои проблемы со здоровьем, поэтому спасательные таблетки носите с собой", - рекомендует директор. Книга или наушники - "Вы нервничаете в пробках, ждете встречи или детей с занятий в кружках - читайте или слушайте музыку", - говорит Татьяна Эко-сумка - "Тренд современности во всем мире - отказ от пластика, - объясняет директор. - А современная женщина часто после работы заезжает за продуктами в магазин. Чтобы не паковать товары в сумку, аккуратно положите их в шопер". Солнцезащитные очки - Чтобы защитить глаза и избежать мимических морщин, - с улыбкой говорит Татьяна".

Татьяна Мокриди - сумка / пресс-служба

А еще директор демонстрирует на фото свою любимую вечернюю сумочку из дерева. Она признается, что в ней помещается только помада, телефон, маленький кошелек и капсула с духами.

Напомним, премьера реалити Від пацанки до панянки состоится 1 марта в 19:00 на Новом канале.