УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева

4 февраля 2021, 13:55

Отец бывшей жены Дмитрия Шепелева Жанны Фриске эмоционально отреагировал на прибавление в семье зятя.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев готовится стать отцом / instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев объявил о пополнении в семье - у них с Екатериной Тулуповой скоро родится ребенок.

В Сети начали гадать, может сердце Шепелева смягчится после новости о рождении ребенка, и он разрешит родителям Жанны Фриске общаться с внуком. Но папа певицы, Владимир Борисович в комментарии телеграм-каналу "Звездач" крайне негативно высказался о зяте и ситуации с ним.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!", - выкрикнул он в ярости в трубку.

Напомним, в семье Жанны Фриске, жены Шепелева, которая умерла от рака негативно относятся к личной жизни телеведущего.

У семьи Жанны Фриске претензии к Дмитрию Шепелеву - они заявляют, что Дмитрий Шепелев препятствует встрече Платона со своими родственниками.

Они пытались через суд поделить опеку над Платоном, и когда суд принял решение в пользу Шепелева, это негативно повлияло на их взаимоотношения.

Ранее Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова объявили, что ждут малыша - третьего ребенка в их семье.

Жанна Фриске Дмитрий Шепелев новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Голос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видеоГолос країни 11 сезон: как прошел 2 выпуск 31-01-2021: полное видео Серябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечкеСерябкина без лифчика показала грудь в прозрачной маечке Экс-Серебро показала трусы на провокационном фотоЭкс-Серебро показала трусы на провокационном фото Украинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчинУкраинская телеведущая чуть не потеряла сознание в окружении раздетых мужчин Телеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фотоТелеведущая канала Прямой стыдливо засветила грудь на пикантном фото
Следующий материал

Последние новости

14:35
Карантин в Украине продлится до весны 2022 года: в Киеве сделали заявление
14:28
В 15 лет весит 9 кг: на Днепропетровщине нашли девочку, которая не ходит и не говорит
14:09
В Европе резко отреагировали на санкции Украины против каналов Медведчука Видео
14:00
В Сети появились живые фото OPPO Find X3 Pro – самого мощного Android-смартфона на рынке Фото
13:56
В Киеве произошли столкновения радикалов с силовиками у канала Наш Видео
Реклама
13:55
"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева
13:40
Скандал в СБУ: суд разрешил задержать полковника Нескоромного Видео
13:35
Гороскоп на 5 февраля для всех: капкан зависимости и воскрешение отношений Видео
13:16
Раскрыты детали Battlefield 6: мировая премьера и дата выхода Видео
13:09
Названо идеальное количество сексуальных партнеров за всю жизнь Видео
13:06
Бывшая жена Мэрилина Мэнсона сделала громкое заявление о скандале с ним
12:56
Когда китайский Новый год в 2021 году: традиции, приметы и гороскоп Видео
12:56
"Не было пожарной сигнализации": названа версия причины пожара в больнице в Запорожье Видео
12:51
Кравчук оценил шансы на подключение США к переговорам по Донбассу Видео
12:49
"Все боятся сказать": друг Ланового указал на реальную причину его смерти
12:43
FIFA 21, RDR 2 и God of War получили большие скидки в PS Store
12:40
Журналистам с закрытых каналов Козака предложили работу на росТВ Видео
12:40
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
12:36
Названы необычные побочные эффекты парацетамола Видео
12:34
"Чтобы украсть – давайте что-то поимеем": депутат устроил ликбез на сессии Одесского горсовета Видео
Реклама
12:17
Рада сняла запрет на торги по проведению "большой" приватизации
12:09
Фантастические твари 3 перестали снимать из-за мутировавшего коронавируса
12:05
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
12:00
Протестующие ФОПы взяли "в осаду" дом Зеленского под Киевом Видео
11:49
Карантин в Украине продлят: названы новые сроки Видео
11:44
Как заставить кожу сиять: названы простые и доступные способы Видео
11:44
В Минздраве выкатили тендер за 10 млн на изучение поведения геев Видео
11:38
Как худеть и не поправляться - советы от украинской модели
11:34
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского
11:32
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
11:19
Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос Видео
11:07
Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
10:57
Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов Видео
10:51
Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука Видео
10:44
Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос Видео
10:37
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному Видео
10:35
"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора
10:29
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
10:21
Три причины, почему посадили Навального мнение
10:01
В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ Видео
Реклама
09:59
СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры Видео
09:52
В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей Видео
09:12
Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии Фото Видео
08:55
В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане Видео
08:43
В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2 Видео
08:34
Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского мнение
08:22
Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона Видео
08:20
Пациентов выносили на руках: в Запорожье горела инфекционка с COVID-больными, есть жертвы Видео
07:49
Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень Видео
07:44
Диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять