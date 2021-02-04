"Чтобы он сдох": отец Жанны Фриске отреагировал на счастье Шепелева

Дмитрий Шепелев готовится стать отцом / instagram.com/dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев объявил о пополнении в семье - у них с Екатериной Тулуповой скоро родится ребенок.

В Сети начали гадать, может сердце Шепелева смягчится после новости о рождении ребенка, и он разрешит родителям Жанны Фриске общаться с внуком. Но папа певицы, Владимир Борисович в комментарии телеграм-каналу "Звездач" крайне негативно высказался о зяте и ситуации с ним.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!", - выкрикнул он в ярости в трубку.

Напомним, в семье Жанны Фриске, жены Шепелева, которая умерла от рака негативно относятся к личной жизни телеведущего.

У семьи Жанны Фриске претензии к Дмитрию Шепелеву - они заявляют, что Дмитрий Шепелев препятствует встрече Платона со своими родственниками.

Они пытались через суд поделить опеку над Платоном, и когда суд принял решение в пользу Шепелева, это негативно повлияло на их взаимоотношения.

Ранее Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова объявили, что ждут малыша - третьего ребенка в их семье.