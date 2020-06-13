Раскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществ

Настя Каменскиих может похвалиться идеальной фигурой и загруженным режимом дня. Как привести в порядок фигуру и наладить обмен веществ - читайте советы звезды.
Все давно знают, что Настя Каменских крайне щепетильно относится к своему режиму дня, питанию и образу жизни. Многие восторгаются фигурой и достижениями девушки, и хотели бы знать, как она добилась таких результатов.
Началось лето, и серьезные ослабления карантина от коронавируса, так что вопрос правильного питания, красоты, и режима дня очень кстати. Настя Каменских отметила, что ее система питания не только помогает держать себя в форме - такая диета ускоряет обмен веществ.
Кроме, того, режим питания Насти Каменских существенно влияет и на режим дня, потому что девушка ест в одно и то же время.Читайте такжеКак распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа
"Как вы и просили, рассказываю о своем питании.⠀Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ", - говорит Настя Каменских.
Девушка призналась, что она делает всегда одинаковые порции, и поделилась списком своих блюд и всей системой диеты.
Завтрак
Овсянка или овечий йогурт (без добавок);
Ягоды или фрукты;
Можно чуть орехов;
Перекус
Омлет с авокадо или огурцом;
Немного рукколы, листья салата и базилик.;
"Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!", - говорит Настя.
Обед
Он делится на три составляющие:
варианты белка: отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле,или морепродукты
гарнир (гречка, бурый рис, киноа)
салат из овощей на оливковом масле
Ужин
мясо или птица или рыба или морепродукты;
зелёный салат (на оливковом масле);
Второй перекус
150 г творога жирностью 5%;
чашка черного чая без сахара;
"На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день", рассказала Настя Каменских в Instagram.
Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма
Напомним, что если вы все же решите немножко нарушить правильное питание, то можно приготовить французский десерт клафути с черешней или вишней по рецепту Юлии Панковой.