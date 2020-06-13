Раскрыта диета Насти Каменских для ускорения обмена веществ

Настя Каменских - диета для обмена веществ / Instagram

Все давно знают, что Настя Каменских крайне щепетильно относится к своему режиму дня, питанию и образу жизни. Многие восторгаются фигурой и достижениями девушки, и хотели бы знать, как она добилась таких результатов.

Началось лето, и серьезные ослабления карантина от коронавируса, так что вопрос правильного питания, красоты, и режима дня очень кстати. Настя Каменских отметила, что ее система питания не только помогает держать себя в форме - такая диета ускоряет обмен веществ.

Кроме, того, режим питания Насти Каменских существенно влияет и на режим дня, потому что девушка ест в одно и то же время.Читайте такжеКак распознать свежесть шашлыка - лайфхак от шефа

"Как вы и просили, рассказываю о своем питании.⠀Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ", - говорит Настя Каменских.

Девушка призналась, что она делает всегда одинаковые порции, и поделилась списком своих блюд и всей системой диеты.

Настя Каменских - диета для обмена веществ / Instagram

Завтрак

Овсянка или овечий йогурт (без добавок);

Ягоды или фрукты;

Можно чуть орехов;

Перекус

Омлет с авокадо или огурцом;

Немного рукколы, листья салата и базилик.;

"Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!", - говорит Настя.

Обед

Он делится на три составляющие:

варианты белка: отварная куриная грудка, говяжий стейк на гриле, паровая куриная котлета, рыба (сибас, дорадо) на гриле,или морепродукты гарнир (гречка, бурый рис, киноа) салат из овощей на оливковом масле

Мясо и овощи на гриле / YouTube

Ужин

мясо или птица или рыба или морепродукты;

зелёный салат (на оливковом масле);

Второй перекус

150 г творога жирностью 5%;

чашка черного чая без сахара;

Творог / Pixabay

"На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день", рассказала Настя Каменских в Instagram.

Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма

Напомним, что если вы все же решите немножко нарушить правильное питание, то можно приготовить французский десерт клафути с черешней или вишней по рецепту Юлии Панковой.