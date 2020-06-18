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"Для меня - это рекорд": Виктория Боня поправилась на карантине

18 июня 2020, 12:50

Оказалось, что телезвезда набрала 6 килограмм, находясь на самоизоляции.

Виктория Боня
Виктория Боня / Instagram

Российская телеведущая Виктория Боня поправилась за время карантина.

Оказалось, что телезвезда набрала 6 килограмм, находясь на самоизоляции. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Селебрити опубликовала фотографию за январь этого года, отметив, что сейчас она весит больше.

"Случилось чудо, и я поправилась за время карантина на 6 кг! Эта фотография была сделана еще в январе этого года, здесь мой вес был 51/52 кг. Сейчас я вешу 58 кг. Для меня это рекорд! А вам в каком весе я больше нравлюсь? И второй вопрос, как сохранить вес?" – пишет Боня.

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Боня до нового веса.jpg

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Звезда набрала желанные килограммы.jpg

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Комплименты от фоловеров.jpg

Поклонники звезды оказались довольны преображением Виктории и оставляли ей комплименты под постом.

Виктория Боня звезда телезвезда
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