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Михаил Ефремов побывал в психбольнице

Актер Ефремов почти не помнит, что случилось в тот вечер, когда произошло смертельное ДТП.

20 июня 2020, 12:42
ДТП с Ефремовым - актера возили в психбольницу
ДТП с Ефремовым - актера возили в психбольницу / УНИАН

Актер Михаил Ефремов, который совсем не пьет на домашнем аресте, побывал на судебно-психиатрической экспертизе. Актера признали вменяемым.

Ефремова осмотрели психиатр, психолог и невролог, пишет Telegram-канал Mash.

"Заключение выдали сразу, в стационар отправлять не стали, так как диагноз был очевиден", – пишет телеграм-канал.

По их сведениям, актер вел себя вежливо и корректно, хотя и находился в депрессивном состоянии. Он сам признался в наркотической зависимости и регулярных загулах.

По словам Ефремова, он почти не помнит, что случилось в тот вечер, когда произошло смертельное ДТП.

ДТП с Ефремовым

Поздно вечером 8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения попал в аварию на Смоленской площади в центре Москвы. Позднее подтвердилось, что в крови и моче Ефремова были еще и наркотические вещества.

Передвигаясь на внедорожнике Джип гранд чероки, Ефремов не справился с управлением, пересек двойную сплошную и вылетел на встречку, после чего врезался в фургон.

В аварии серьезно пострадал 57-летний водитель фургона Сергей Захаров. Врачи пытались спасти жизнь мужчины, но вынуждены были констатировать его смерть в 5:00 по московскому времени.

Суд принял решение поместить актера под домашний арест до 9 августа 2020 года.

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