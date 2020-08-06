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Джастин Бибер с женой принял новую веру

6 августа 2020, 10:29

Канадский "золотой мальчик" Джастин Бибер не перестает удивлять поклонников. Неожиданно он решил сменить религию, и сделал это со своей молодой женой.

Джастин и Хели Биберы
Джастин и Хейли Биберы / instagram.com/haileybieber/

Канадский исполнитель Джастин Бибер решил принять баптизм, и поделился этой новостью со своими поклонниками.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин приняли крещение и перешли в баптизм, а фото с процесса крещения показали в Instagram.

"Тот момент, когда мы с женой Хейли Бибер крестились вместе! Это был один из самых особенных моментов в моей жизни. Публично исповедовать нашу любовь и доверие к Иисусу с нашими друзьями и семьей", - пишет Джастин Бибер к своему посту.

Всего за 10 часов пост набрал почти 3,5 миллиона лайков, а в комментариях их поздравляют друзья и коллеги.

Неизвестно точно с кем именно в семье Биберы будут исповедовать баптизм - в семье Хейли особо набожен только дедушка, а среди родственников Бибера ранее не было слышно о баптистах.

На фото, которые показал Бибер, они с женой окунаются в воду - так баптисты проходят крещение.

Бибер
Джастин и Хейли Биберы / Instagram
Бибер
Джастин и Хейли Биберы / Instagram
Бибер
Джастин и Хейли Биберы / Instagram
Бибер
Джастин и Хейли Биберы / Instagram

Напомним, представители всех конфессий предупреждали своих верующих об опасности церемоний из-за коронавируса. Только 6 августа в мире от коронавируса умерло 7511 человек. В США, где живут Биберы, зафиксировано 4 823 797 инфицированных COVID-19. За все время пандемии количество умерших в этой стране составило 158 249 человек.

Джастин Бибер Хейли Болдуин новости шоу бизнеса баптисты
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