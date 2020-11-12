Есть только миг - Maruv и Даня Милохин презентовали клип

Maruv / кадр из клипа

Российский сериал Перевал Дятлова расскажет о художественной интерпретации мистических событий, связанных со смертью группы альпинистов под руководством Дятлова, которые погибли при непонятных обстоятельствах в 1959 году.

Сериал по мотивам событий выходит 16 ноября на телеканале СТС,

Осенью Maruv И Даня Милохин сняли клип в стиле альпинистов, которые поднимаются на гору со снегом и метелью.

Maruv и Даня Милохин - Есть только миг / кадр из клипа

Песня состоит из частей Марув и Милохина - первая идет в типичной аранжировке в стиле Siren Song, вторая с реперскими битами.

Есть только миг Maruv и Даня Милохин смотреть видео клип:

Напомним, что оригинальную песню исполнял Олег Анофриев для фильма "Земля Санникова".

Есть только миг Олег Анофриев из к\ф Земля Санникова:

Песню написали автор слов Л. Дербенев и композитор А. Зацепин.

Есть только миг - слова и текст

Призрачно всё

В этом мире бушующем

Есть только миг

За него и держись

Есть только миг

Между прошлым и будущим

Именно он называется жизнь

Вечный покой

Сердце вряд ли обрадует

Вечный покой

Для седых пирамид

А для звезды

Что сорвалась и падает

Есть только миг

Ослепительный миг

А для звезды

Что сорвалась и падает

Есть только миг

Ослепительный миг

Пусть этот мир

Вдаль летит сквозь столетия

Но не всегда

По дороге мне с ним

Чем дорожу

Чем рискую на свете я

Мигом одним

Только мигом одним

Счастье дано

Повстречать иль беду ещё

Есть только миг

За него и держись

Есть только миг

Между прошлым и будущим

Именно он называется жизнь

Есть только миг

Между прошлым и будущим

Именно он называется жизнь

Сколько именно будет серий в новом сериале, и точный сюжет пока что не раскрывается, как и то, будет ли это односезонный сериал, или нет.