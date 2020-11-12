Есть только миг - Maruv и Даня Милохин презентовали клип

Вышел клип на песню Есть только миг, которую Марув и Даня Милохин передели для саундтрека сериала Перевал Дятлова.
Российский сериал Перевал Дятлова расскажет о художественной интерпретации мистических событий, связанных со смертью группы альпинистов под руководством Дятлова, которые погибли при непонятных обстоятельствах в 1959 году.
Сериал по мотивам событий выходит 16 ноября на телеканале СТС,
Осенью Maruv И Даня Милохин сняли клип в стиле альпинистов, которые поднимаются на гору со снегом и метелью.
Песня состоит из частей Марув и Милохина - первая идет в типичной аранжировке в стиле Siren Song, вторая с реперскими битами.
Есть только миг Maruv и Даня Милохин смотреть видео клип:
Напомним, что оригинальную песню исполнял Олег Анофриев для фильма "Земля Санникова".
Есть только миг Олег Анофриев из к\ф Земля Санникова:
Песню написали автор слов Л. Дербенев и композитор А. Зацепин.
Есть только миг - слова и текст
Призрачно всё
В этом мире бушующем
Есть только миг
За него и держись
Есть только миг
Между прошлым и будущим
Именно он называется жизнь
Вечный покой
Сердце вряд ли обрадует
Вечный покой
Для седых пирамид
А для звезды
Что сорвалась и падает
Есть только миг
Ослепительный миг
А для звезды
Что сорвалась и падает
Есть только миг
Ослепительный миг
Пусть этот мир
Вдаль летит сквозь столетия
Но не всегда
По дороге мне с ним
Чем дорожу
Чем рискую на свете я
Мигом одним
Только мигом одним
Счастье дано
Повстречать иль беду ещё
Есть только миг
За него и держись
Есть только миг
Между прошлым и будущим
Именно он называется жизнь
Есть только миг
Между прошлым и будущим
Именно он называется жизнь
Сколько именно будет серий в новом сериале, и точный сюжет пока что не раскрывается, как и то, будет ли это односезонный сериал, или нет.