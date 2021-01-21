"Где логика?" - дата выхода и подробности нового проекта

Появились дата выхода и первые подробности экспериментального шоу "Где логика?", которое Новый канал запускает в 2021 году.
На Новом канале весной 2021 выйдет новый проект - "Где логика?" - интеллектуальное юмористическое шоу, которое канал решил попробовать впервые.
Оказалось, что не только подобрать участников и подготовить сценарий для нового проекта - сложность. Съемочная команда и руководство вспомнили, с какими трудностями, и в какие комичные ситуации они попадали на съемках.
"С техническими форс-мажорами мы столкнулись и за день до съемок, и перед съемками, а также во время съемок. К сожалению, этого было не избежать, ведь шоу новое, и все мы пробовали впервые", – говорит руководитель проекта Максим Пастухов.Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
Режиссер Светлана Шкробот рассказала, что простая проверка на репетиции спровоцировала полноценную многочасовую работу над изображением - в последний момент оказалось, что "картинки"- то не видно.
Звезды украинского шоу-бизнеса тоже не могут без сюрпризов. Особенно если это новый формат шоу на украинском телевидении. Всем все интересно, множество эмоций, а желание победить – зашкаливает.
"Нам было очень забавно, когда некоторые участники пытались выпытать заранее ответы на все задания. Уговаривали, как могли, но мы не поддались. В кадре все по-честному, – делится Максим Пастухов. – И, кстати, было запланировано отдавать победителям их призы – гири "Железная логика". Это не реквизит, если что".
Но половина участников их просто забыли, поэтому команда проекта публично просит всех звезд вернуться за своими трофеями.
"Где логика?" - правила
На проекте учавствуют две команды – мужчин и женщин – они решают задачки и отвечают на вопросы на логику.
Участники сидят друг напротив друга за игровыми столами. Вокруг – огромные экраны. В каждом выпуске - четыре раунда и финал. Все задания – на логику и наблюдательность. За каждым столом – кнопка, на которую нужно жать, когда ответ готов.
"Где логика?" - команды шоу
Команды звезд подбирали долго – нужно, чтобы игроков что-то связывало. На проекте участвовали:
- Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной.
- Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с импровизаторами Константином Трембовецким и Владимиром Шумко.
- Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном.
И это еще не все участники сезона.
Проект "Где логика?" на Новом канале получил 15 выпусков - они все будут выходить с 9 марта в 19-00 каждую неделю.