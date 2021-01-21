"Где логика?" - дата выхода и подробности нового проекта

"Где логика?" - дата выхода нового шоу / Новый канал

На Новом канале весной 2021 выйдет новый проект - "Где логика?" - интеллектуальное юмористическое шоу, которое канал решил попробовать впервые.

Оказалось, что не только подобрать участников и подготовить сценарий для нового проекта - сложность. Съемочная команда и руководство вспомнили, с какими трудностями, и в какие комичные ситуации они попадали на съемках.

"С техническими форс-мажорами мы столкнулись и за день до съемок, и перед съемками, а также во время съемок. К сожалению, этого было не избежать, ведь шоу новое, и все мы пробовали впервые", – говорит руководитель проекта Максим Пастухов.Читайте такжеВід пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне

Режиссер Светлана Шкробот рассказала, что простая проверка на репетиции спровоцировала полноценную многочасовую работу над изображением - в последний момент оказалось, что "картинки"- то не видно.

"Где логика?" 2021 - подробности / Новый канал

Звезды украинского шоу-бизнеса тоже не могут без сюрпризов. Особенно если это новый формат шоу на украинском телевидении. Всем все интересно, множество эмоций, а желание победить – зашкаливает.

"Нам было очень забавно, когда некоторые участники пытались выпытать заранее ответы на все задания. Уговаривали, как могли, но мы не поддались. В кадре все по-честному, – делится Максим Пастухов. – И, кстати, было запланировано отдавать победителям их призы – гири "Железная логика". Это не реквизит, если что".

Но половина участников их просто забыли, поэтому команда проекта публично просит всех звезд вернуться за своими трофеями.

"Где логика?" - правила

На проекте учавствуют две команды – мужчин и женщин – они решают задачки и отвечают на вопросы на логику.

Участники сидят друг напротив друга за игровыми столами. Вокруг – огромные экраны. В каждом выпуске - четыре раунда и финал. Все задания – на логику и наблюдательность. За каждым столом – кнопка, на которую нужно жать, когда ответ готов.

"Где логика?" - команды шоу

Команды звезд подбирали долго – нужно, чтобы игроков что-то связывало. На проекте участвовали:

Игорь Ласточкин и Сергей Бабкин соревновались с Анной Ласточкиной и Снежаной Бабкиной.

Алла Костромичева и Соня Плакидюк сражались с импровизаторами Константином Трембовецким и Владимиром Шумко.

Маша Ефросинина и Оля Полякова – с Юрием Горбуновым и Александром Педаном.

И это еще не все участники сезона.

Проект "Где логика?" на Новом канале получил 15 выпусков - они все будут выходить с 9 марта в 19-00 каждую неделю.