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Go-A обвинили в использовании редчайшей птицы для клипа на Евровидение

12 марта 2021, 16:36
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Зоозащитники утверждают, что птиц из Красной книги Украины (как использованный в клипе Go-A курганник степной) надо беречь, а не использовать ради развлечений.

Го_А
Go-A / УНИАН

Зоозащитники изучили видеоряд клипа на песню "Шум", с которой этно-электронная Go-A будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2021 и обвинили музыкантов в эксплуатации редкой птицы, которая занесена в Красную книгу страны.

Об этом сообщается в паблике UAnimals соцсети Facebook. "Сразу несколько независимых орнитологов, просмотрев видео, подтвердили UAnimals, что в клипе сняли не обычную птичку, а представителя вида "Курганник степной", который в Украине находится под угрозой исчезновения", ‒ заявили зоозащитники.

Они заявили, что в Украине курганников осталось очень мало и они требуют максимально осторожного обращения

"В середине прошлого века численность этого вида на нашей территории настолько уменьшилось, что его даже считали пропавшим. Сейчас курганник понемногу возрождается и сегодня численность вида в Украине составляет около двух сотен пар. Это очень шаткий баланс, поэтому этих птиц надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений", ‒ завили в UAnimals.

Позднее авторы клипа для Go-A в комментарии для Суспильного рассказали, что цель появления курганника в кадре была такой ‒ привлечь внимание к вымирающим видам животных, а также помочь возрождению природы в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС.

"Курганник символизирует приход весны и является призывом, чтобы человечество пришло к гармонии с природой, осознало, насколько животный мир важен, а техногенные сооружения по типу ЧАЭС нужно минимизировать", — сказали они.

Кроме того, утверждается, что на съемках присутствовал специальный врач-орнитолог ‒ чтобы процесс не травмировал птицу. А кадры с участием курганника снимались неподалеку от места его обитания (чтобы избежать возможного стресса у птицы).

"Птица спокойно сидела у меня на руке. Потом мы посмотрели друг другу в глаза, и птица расправила крылья. Это был очень волнительный момент. Этот момент ми сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо", — заявила вокалистка Go-A Екатерина Павленко.

Читайте также"Шокированы, в какую историю вписались": Go-A рассказали о подготовке к Евровидению 2021

Напомним, ранее сообщалось:

  • Группа Go_A (как победитель прошлогоднего отборочного конкурса) будет представлять Украину в финале музыкального конкурса Евровидение-2021 22 мая в нидерландском городе Роттердам.
  • Организаторы Евровидения определились с типом проведения мероприятия в условиях карантина.
Go-A Евровидение-2021
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