Группа Yuko распалась - появились причины

Yuko / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Группа Yuko, которая стартовала на продюсерском центре Ивана Дорна, прекратила существование спустя 4 года деятельности.

Юлия Юрина и Стас Королев в 4 день рождения группы объявили о роспуске своего дуэта потому что не могут больше творить вместе.

"2020 год стал переломным и наши пути стали расходиться. Нам всегда было сложно. Две творческие головы, которые раньше создавали нечто уникальное больше не могут подружиться. Настало время прощаться. Со слезами на глазах мы объявляем о закрытии группы Yuko. Мы искренне благодарим всех наших Юкеров, которые всегда были рядом с нами. Спасибо за огромные поля и залы, которые вы вытаптывали под Греблю, спасибо за хор Заєнєк и ансамблевые пения под "Галина гуляла". Начинается новая глава в творчестве", - написали участники Yuko в своем Instagram.

Yuko / Instagram

Музыканты сразу сообщили, что после распада группы начинают сольную карьеру, и на прощанье представили последнюю пеню.

"Теперь YU и KO можно и по отдельности. Мы не покидаем вас навсегда, мы продолжаем творить и создавать новую музыку. Благодарим за все что между нами было, дорогой слушатель, и на прощание представляем последнюю песню группы Yuko - "Можна, да можна", - попрощались они.

После этого музыканты показали совместное фото с командой.

Yuko / Instagram

"В этот вечер команда Yuko вместе. Празднуем новое начало и старое кончало. Любим друг друга и вас. Спасибо за вашу поддержку и внимание в этот день. Вы", - говорится в сообщении.

Можно, да можно Yuko слушать песню

Напомним, группа Yuko была создана четыре года назад после знакомства Юлии и Стаса на шоу Голос країни. Музыкантов поддерживал продюсерский центр Ивана Дорна. Дует был известным не только в Украине, выступал на фестивалях в Европе.

Юлия записала клип с группой O.Torvald - роздягни мене.

В Национальном отборе на Евровидение Yuko стали финалистами. За свое существование группа выпустила два полноформатных альбома.

Как известно, в 2020 году распалась группа Время и Стекло.

Надя Дорофеева начала сольную карьеру после этого и выпустила клип gorit, а потом стала тренером шоу Голос страны.