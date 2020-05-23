"В грязных трусах": Инстасамку на унитазе публично высмеяла Вика Боня

Инстасамка / Instagram

Виктория Боня решила отмстить Инстасамке за нелестный отзыв на интервью, и опубликовав фото девушки со спущенными трусами, предложила той постирать "грязные трусы".

Виктория Боня опубликовала фото Инстасамки на унитазе, чтобы подписчики смогли получше рассмотреть красавицу.

"Это наша молодежь, и ее читают ваши дети. Трусы постирай с грязными простынями, на которых ты спишь. Сидящая на параше в грязных трусах, та, которую хочется закинуть в стиральную машинку и постирать. Проверьте подписки ваших деток, нет ли там этой грязи", - добавила Боня.

Напомним, Инстасамка в шоу Алена, блин! заявила, что считает Боню "никому не нужной проституткой".

"Что там с Боней?", "самка ее посадила на попку", "Инстасамка иди в порнуху, музыка - это не твоё", - начали писать Инстасамке в комментариях после публикации сторис у Бони.

Напомним, негодование Дарьи было спровоцировано ранними высказываниями Бони. На днях Виктория Боня вышла в прямой эфир и вещала на тему разложения современного общества, не забыв упомянуть и эпатажную Зотееву.

"Героями нашего времени стали особы типа Инстасамки. Я не знаю, как это назвать. Она снимает трусы в прямом эфире, показывая вагину, чтобы было больше просмотров", — поделилась Виктория.

Не удивительно получить в ответ такое же ведро помоев от Инстасамки. Запасаемся попкорном и ждем продолжения.