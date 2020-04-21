Мертвый Кобзон оказался в центре скандала на миллионы рублей

Иосиф Кобзон попал в судебный скандал после смерти/ УНИАН

Иосиф Кобзон умер, но из-за него в России продолжаются проблемы. После смерти Кобзона на его родственников подали в суд, пишет телеграм-канал Mash.

"Должники подали в суд на вдову Кобзона, чтобы не отдавать долг в 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

Оказывается, что спустя столько лет после смерти певца, родственники по неизвестным причинам не оформили наследство, и создали крупные проблемы в судебном разбирательстве, которому уже несколько лет.

Напомним, в 2009 году экс-помощник любителя "ДНР" и "ЛНР" певца в Госдуме Ефим Петров и его супруга, художница Елена Флерова, одолжили у Кобзона 300 тысяч долларов на открытие музея Флеровой в Германии. Но что-то пошло не так: и музей не открыли, и деньги не вернули. Тогда Кобзон взял в залог 141 картину, которые по идее должны были быть в музее.

После этого началось судебное разбирательство - Чертановский суд арестовал три живописных ларца (шкатулки) и 337 картин — их объявили обеспечительным имуществом по иску.

Но, после смерти Иосифа Кобзон разбирательство зависло из-зза наследников. Флерова наконец подала ответный иск: Кобзон умер, заявления о правопреемстве никто из наследников не подавал. Получается, долги - ничьи, имущество просто так лежит под заставой, и должно быть возвращено владелице.

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