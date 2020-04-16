Татьяна Буланова попала в реанимацию в прединсультном состоянии

Буланова заболела / Скриншот

Известная российская певица Татьяна Буланова накануне была госпитализирована в реанимацию в прединсультном состоянии, однако впоследствии ей стало лучше и ее перевели в обычную палату.

В комментарии телеканалу 360 певица рассказала, что сейчас чувствует себя уже гораздо лучше.

"Все хорошо, спасибо", — сказала Буланова, подтвердив, что ее уже перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

Когда будет завершено лечение и певица попадет домой - пока неизвестно. Заболевание было выявлено во время планового осмотра. Однако Буланова заверяет, что повода для беспокойство уже нет, ее состояние стабилизировалось.

"Спасибо всем,кто неравнодушен и переживает за мое здоровье! Уже все хорошо! Сейчас в больничке,немного обследуют и подлечат! Берегите свое здоровье!" - написала Буланова в Instagram.

Певица показала поклонникам порцию ужина в больнице - макароны с котлетой.

Напомним, российская певица Надежда Бабкина, которая впала в кому из-за жуткого коронавируса, пошла на поправку.

Вечером 6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с подозрением на коронавирус в Москве, и в больнице находится еще с 1 апреля.

Позже стало известно, что Надежда Бабкина находится на аппарате ИВЛ в коме в реанимации в искусственной коме.