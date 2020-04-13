"Ох*енеть": новые подробности о состоянии Надежды Бабкиной

Надежда Бабкина вышла из комы и пошла на поправку / Instagram

Российская певица Надежда Бабкина, которая впала в кому из-за жуткого коронавируса, пошла на поправку.

Как пишет MK.ru, состояние знаменитости удалось стабилизировать, что позволило вывести ее из комы и отключить от аппарата искусственной вентиляции легких.

Сейчас Надежда Бабкина пребывает в сознании, самостоятельно дышит, а все показатели и анализы приходят в норму.

Близкие знаменитости поделились с журналистами, что "первое, о чем спросила певица, когда очнулась: "Где я была?".

Читайте также"Кажется, коронавирус": Бабкина потрясла признанием о своем здоровье

Отмечается, что узнав, что "провалялась без чувств" целую неделю, звезда была сильно удивлена. После чего заметила, что вероятно, "должна быть сильно голодна".

"Она сказала: "Ох*енеть"! А потом, что хочет любимой жареной картошечки с грибами и капусты квашеной. Однако, вспомнив тут же, что давно села на диету, отменила заказ, согласившись на диетическую больничную трапезу", – привело издание слова близких Бабкиной.

Стоит отметить, что в окружении знаменитости заявили, что настроение у нее сейчас боевое. Она сразу поинтересовалась, как обстоят дела театра.

Коронавирус у Бабкиной

Вечером 6 апреля стало известно, что Надежда Бабкина была срочно госпитализирована с подозрением на коронавирус в Москве, и в больнице находится еще с 1 апреля.

Позже стало известно, что Надежда Бабкина находится на аппарате ИВЛ в коме в реанимации в искусственной коме.