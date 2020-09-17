Как принять и полюбить себя - совет от участницы Топ-модель по-украински

Анастасия Рудая / Instagram

Кому-кому, а Насти Рудой любви к себе не занимать. И это помогает ей добиваться всех высот в жизни. Как принять и полюбить себя девушка посоветовала в выпуске шоу "Хто зверху?" на Новом канале.

Чтобы стать успешной, необходимо полюбить себя и побороть комплексы, которые мешают развиваться. В этом уверена одна из самых ярких участниц третьего сезона Топ-модели по-украински Настя Рудая. Своими секретами по принятию себя девушка поделилась за кулисами съемок десятого, юбилейного, сезона "Хто зверху?"

"Вы должны принимать себя всегда в любом виде — и с утра без косметики и прически, и в нарядном платье с макияжем, — говорит Настя. — Станьте перед зеркалом и говорите себе, что вы красивая в любом образе. Поверьте, я не всегда чувствовала себя красавицей. Но смогла убедить саму себя в том, что я — лучшая!"

Настя Рудая / Новый канал

По словам девушки, с комплексами обязательно нужно бороться, ведь они очень влияют на качество жизни.

"Комплексы закрывают вас от возможностей, страхи мешают брать от жизни все. Главное — не впадать из крайности в крайность, — отметила участница модельного реалити Нового канала. — Например, если вы комплексуете из-за веса, просто держите свое тело в тонусе, но ни в коем случае не доводите себя до анорексии! Помните, что каждый красив по-своему и ничего плохого в попе или груди нет".

Как принять и полюбить себя - Настя Рудая на Новом канале:

Все свои советы Настя Рудая рассказала в новом выпуске шоу Хто зверху на Новом в 19-00.