Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались

Кара Делевинь рассталась с Эшли Бенсон / Instagram

Знаменитая модель Кара Делевинь рассталась с актрисой Эшли Бенсон. О своем расставании пара окончательно заявила 30 апреля 2020, пишет издание People.

27 летняя модель и 30-летняя актриса лично подтвердили об окончании отношений изданию.

Один источник сообщает, что Делевинь и Бенсон прекратили свои отношения в апреле, добавив, что Делевинь проводила время с друзьями, среди которых Маргарет Келли с сестрой Рейни Келли, а также с Кайей Гербер, во время карантина на фоне нового коронавируса (COVID-19).

Представители бывшей пары не комментируют разрыв.

Напомним, Эшли Бенсон и кара Делевинь публично раскрыли свои отношения в июне 2018 года, благодаря месяцу Прайда. Вскоре после этого они посетили Лас-Вегас и провели церемонию дружбы, после чего засветились с кольцами на отдыхе.

Девушки носят кулончики с инициалами друг друга, Эшли Бенсон сделала себе тату CD - Кара Делевинь. Они "расставались" осенью 2019, но потом помирились. Сейчас расставание, похоже, окончательное.

Ранее сеть взбудоражила весть о свадьбе Кары Делевинь и Эшли Бенсон, которая, однако, оказалась утка.