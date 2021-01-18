Стало известно, когда в Украине откроют кинотеатры и разрешат концерты

В Украине снова разрешают концерти и кинопоказы / Instagram Atlas Weekend

На время локдауна с 7 по 24 января в Украине действуют ограничения из-за карантина - закрыты кинотеатры и запрещены концерты. Кроме того, закрыты все спортзалы и часть магазинов, которые продают "не те" товары.

После очередного обсуждения перспектив борьбы с распространением коронавируса стало известно, что ждет закрытые заведения с 25 января.

Как заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1", в Украине с 25 января снова заработают кинотеатры, музей, а на концерты дадут "добро". Но с ограничениям.

После январского локдауна в Украине будет действовать адаптивный карантин, и кинотеатры еще не вернутся к прежней работе.

"50% заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях – один человек на 10 квадратных метров",– пояснил Ткаченко.

Концертные залы и библиотеки также разрешается заполнять только на 50%.

Вся эта система будет работать до 28 февраля, а дальше правительство будет принимать решение по росту заболеваемости коронавирусом в Украине.