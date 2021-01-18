Стало известно, когда в Украине откроют кинотеатры и разрешат концерты

Правительство определилось с графиком открытия всех сфер развлечений, которые прекратили свою деятельность на время локдауна в январе 2021.
На время локдауна с 7 по 24 января в Украине действуют ограничения из-за карантина - закрыты кинотеатры и запрещены концерты. Кроме того, закрыты все спортзалы и часть магазинов, которые продают "не те" товары.
После очередного обсуждения перспектив борьбы с распространением коронавируса стало известно, что ждет закрытые заведения с 25 января.
Как заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1", в Украине с 25 января снова заработают кинотеатры, музей, а на концерты дадут "добро". Но с ограничениям.
После январского локдауна в Украине будет действовать адаптивный карантин, и кинотеатры еще не вернутся к прежней работе.
"50% заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях – один человек на 10 квадратных метров",– пояснил Ткаченко.
Концертные залы и библиотеки также разрешается заполнять только на 50%.
Вся эта система будет работать до 28 февраля, а дальше правительство будет принимать решение по росту заболеваемости коронавирусом в Украине.
- Как ранее сообщал Главред, Кабинет министров не планирует продлевать жесткий карантин в Украине, который должен завершиться 24 января. Однако правительство намерено пролонгировать адаптивный карантинный режим на территории страны до 31 марта.
- Напомним, в Украине по причине жестких профилактических мероприятий действует ряд запретов. В частности, государство запретило работу кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, спортивных залов, торгово-развлекательных центров и некоторых предприятий.