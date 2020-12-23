Ксения Мишина искусно приструнила всех хейтеров с шоу Холостячка

Ксения Мишина / 1+1

Актриса театра и кино Ксения Мишина в шоу Холостячка выбрала в финале Александра Эллерта, и зрители шоу, которые симпатизировали второму мужчине - Алексею Тригубенко ополчились на нее в соцсетях.

Александр Эллерт предложил хейтерам не трогать Мишину, а высказывать все на его странице в Instagram, но это не подействовало, и накануне постшоу Холостячка, Ксения сама обратилась к фанатам и хейтерам в Instagram

"За последнюю неделю мы с вами наблюдали, как обнажился целый пласт проблем в нашем обществе. Огромное количество страхов, которые управляют выбором девушек. Страх бедности, незащищенности, погоня за сумками, шубами, уютным домом и полное отсутствие доверия к миру.Читайте такжеХолостячка 2020 как прошел финал 18-12-2020 Я не говорю, что плохо стремиться к материальной защищенности и благополучию, но не только за счет мужика же, у вас же еще есть вы!", - написала девушка в новом посте.

Она прокомментировала основные претензии, которые ей в течении недели выставляют хейтеры, и расставила все по местам.

"Я понимаю, почему так бомбануло. Многие увидели в одном из героев - шанс! Многие так и писали: Ксюша, ты упустила свой шанс. Я не спорю, для кого-то так и есть, и встретив такого мужчину, девушка с такой позицией даже подумает, что влюблена, ведь вместе с ним получит удовлетворение своих материальных и эмоциональных проблем. А взамен из благодарности будет дарить ему сек$. Так получается?!) Лично мне это пахнет жаренным, уж простите", - пише Ксения

Артистка ответила на обвинения в том, что она "врала" и "делала больно" тем, что не выбрала Алексея.

"Идём дальше, многие обвиняли меня в том, что я обманывала и причинила боль человеку. Боль, возможно. Но к счастью в финале оставались осознанные мужчины, которые идя на проект понимали, что так может быть с каждым. Обманывала ли я?! Ну Камон! Конечно нет, в этом же и есть суть реалити, мне подобрали из тысяч заявок такие типажи, которые изначально мне подходили", - объяснила она.

Ксения Мишина / Instagram

"Поэтому девочки, я вам желаю: любите себя, уважайте, не ищите легких путей, а ищите способы развиваться, чтобы в момент когда судьба подарит вам возможность выбора, вы имели возможность сделать его сердцем, а не на калькуляторе))", - подчеркнула Мишина.

Напомним, Ксения Мишина до последнего скрывала свои намерения на проекте. А перед финалом Ксения написала пост в котором "оправдалась" за решение, отметив, что это ее жизнь и ее право. Однако, "противники Эллерта" начали писать возмущенные посты о ее выборе еще до финала.