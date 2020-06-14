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Ле Маршрутка 2020 - появились подробности о 2 сезоне шоу с Никитюк

14 июня 2020, 17:52

Новый 2 сезон Ле-Маршрутка 2020 выходит осенью на Новом канале. Леся Никитюк вернется в тревел шоу, и появились первые подробности нового сезона.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Пока по всей Украине расходится популярная песня Леси Никитюк и PZF Stay an home, телеведущая готовит второй сезон шоу Ле Маршрутка, который выйдет в 2020 году.

В июне подготовка ко второму сезону звездного тревел-шоу Ле Маршрутка уже в самом разгаре. Однако, Лесина маршрутка во втором сезоне уже не будет выглядеть так, как прежде

Телеведущая готова показать, что в Украине еще остались места, где не ступали длинные ноги ведущей. Но это ненадолго. Вся команда – на низком старте и скоро отправится в путь. Пока маршрут дорабатывается, обновляется и Богдан.

Леся сделала поклонникам программы сюрприз и рассказала об апгрейдах своего съемочного транспорта.

Ле Маршрутка
Ле Маршрутка 2 сезон / Новый канал

"Маршрутка готовится к химчистке, замене декораций. Над ней трудятся, не покладая рук. К примеру, нам переделали потолок. Сейчас поставим кондер. И поедем в МРЭО переоформлять маршрутку. А звезды вообще ездят в МРЭО переоформлять маршрутки? (смеется). А я езжу! МРЭО, жди", – рассказала путешественница.

Как изменится Лесина маршрутка – увидим позже. Ведущая наверняка придумала необычное решение, которое пока не раскрывает. Поклонникам программы остается лишь немного подождать. А, возможно, им даже посчастливится увидеть Ле Маршрутку в своем городе.

Пока второй сезон шоу Ле Маршрутка 2020 снимается, все выпуски Ле Маршрутка 2019 можно посмотреть на Новом канале.

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