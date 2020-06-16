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Леся Никитюк довела до слез поклонников прощанием с любимым собачкой

16 июня 2020, 11:00

Недолго перестраивали Ле Маршрутку Леси - девушка уже собрала вещи, попрощалась с любимым Рафиком, и уехала на съемки. Но само прощание растрогало поклонников Леси.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Леся Никитюк слишком трогательно попрощалась с песиком Рафиком, и поклонники устроили слезливую истерику в сети.

Когда Новый канал снимает проекты, питомец Леси Никитюк всегда сопровождает хозяйку. Песик породы вест хайленд уайт терьер умиляет всю съемочную группу. Но не только их. Подписчики телеведущей приходят в восторг от каждого снимка звезды с белой собачкой. Они настолько полюбили Рафика, что Лесе пришлось завести ему отдельный аккаунт в Instagram. Именно там Леся попрощалась со своим любимцем.

"Мы попрощались с хозяйкой на целое лето. Она уехала снимать свои дурацкие ТВ-проекты! А я остался. Читайте такжеЛе Маршрутка 2020 - появились подробности о 2 сезоне шоу с НикитюкЗнаю, что ей нужно работать. Она любит свое дело. Людям без этого никак. Но мне так грустно и одиноко. Я так тоскую по ней. Возвращайся, Ле! Я буду ждать! Ведь я твой верный друг", – гласит подпись под фото.

Трогательные снимки прощания с питомцем Леси Никитюк расстроили подписчиков. Начались слезы, упреки и всплошная истерика. Одни начали засыпать ведущую вопросами, неужели нельзя взять собачку с собой или наведываться к ней хотя бы в выходные? Ведь Леся "оставила" малыша на 3 месяца съемок!

Леся Никитюк
Леся Никитюк и Рафаэль / Instagram
Леся Никитюк и Рафаэль
Леся Никитюк и Рафаэль / Instagram

Другие поддержали ее решение, но сообщили, что пост довел их до слез. Судя по последним снимкам и сториз Рафика и Леси, ведущая отвезла питомца к своим родителям в Хмельницкий. Все ради того, чтобы снимать любимые проекты телезрителей Хто зверху? и Le Маршрутка, новые сезоны которых покажет Новый канал осенью 2020.

Леся Никитюк Новый канал новости шоу бизнеса
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