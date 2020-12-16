Лилия Ребрик умилила трогательным фото с дочками

Лилия Ребрик / Пресс-служба

Телеведущая Лилия Ребрик показала предновогоднее фото со своими дочками, и заговорила о подарках и детей.

Лилия Ребрик растрогала поклонников крошечными дочками, которые в ее Instgragram позируют с гигантскими красными подарками.

Сама артистка призналась, что детям любит покупать развивающие игрушки и конструкторы.

На фото Ребрик позировала с девочками на кухне собственного загородного дома. Она обожает проводить время с родными, поэтому дома создала максимально уютную атмосферу для приятных вечеров. Лилия с дочками Дианой и Полиной позировали в одинаковых домашних костюмах на светлом фоне комнаты с яркими упаковками подарков.

Диана и Полина искренне улыбались, держа в руках большие коробки. В публикации Лилия рассказала, что подарила дочерям конструкторы, которые они собирают всей семьей. Это способ вместе с пользой провести время. Также на фотографии засветился домашний пес бишон фризе, которого семьи Ребрик подарила певица Настя Каменских.

"Вы составляете уже списки подарков на Новый год? Начался у вас этот магический процесс? Кому выбрать сложнее всего в семье?", - спросила она у своих поклонников.

Лилия Ребрик / Instagram

Ранее Вера Брежнева удивила поклонников милым фото с 11-летней дочкой в ее день рождения.