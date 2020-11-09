Мадонна пошло и неприлично высмеяла Трампа за проигрыш на выборах

Мадонна / скриншот

Американская певица Мадонна жестоко высмеяла пока что действующего президента США Дональда Трампа, который до сих пор не признает результаты президентских выборов и намерен юридически их оспаривать.

Мадонна опубликовала в своем Instagram весьма скабрезный пошлый ролик, который вполне оскорбляет достоинство Дональда Трампа, в сопровождении знаменитой песни.

На видео она, или кто-то для нее, пририсовал на ролик с выступлением Трампа анимированные мужские половые органы, так, что Трамп выглядит в весьма неприглядном свете.

Напомним, что Мадонна, как и большинство американских артистов на выборах поддерживали Джо Байдена и партию Демократов.

Как известно, что 3 ноября в США прошли выборы президента США.

За президентство соперничали Дональд Трамп и Джо Байден.

По результатам голосования 7 ноября стало известно, что Джо Байден победил на президентских выборах в США.