"Мне хочется плакать": Даша Майстренко призналась о поступке ее отца

Даша Майстренко / Пресс-служба

Даша Майстренко из Супер Топ-модели по-украински считается самой красивой участницей за всю историю модельного реалити, которое показывает Новый канал. И хотя девушка регулярно слышит комплименты от чужих людей, родной отец никогда не баловал ее теплыми словами.

Об этом она призналась для Главреда.

"Я никогда не слышала от папы, что я красивая. Самая высокая похвала от него: "Из тебя может выйти толк", — разоткровенничалась девушка. — После моего прошлого участия в проекте, отец сказал: "У тебя не получилось" (Даша заняла второе место, — прим. ред.). Тогда я даже не чувствовала поддержку людей, которые мне писали… А все потому, что не слышала теплых слов от родного отца".

Даша признается: ей до сих пор очень хочется почувствовать поддержку отца. Но в то, что папа начнет проявлять свои чувства, девушка не верит.

"С мамой я общаюсь по два часа, с папой — по две минуты. Он только говорит о себе, моя жизнь его будто не интересует. Как-то даже спрашивал, почему узнает от посторонних людей, что происходит в моей жизни. Но он же в принципе и не спрашивает, что я чувствую. Когда вижу, как другие люди общаются с родителями, мне просто хочется плакать", — призналась участница модельного реалити, которое снимает Новый канал.Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински 2020: смотреть 8 выпуск 7 декабря

Даша Майстренко / Новый канал

Во время свидания с родителями на неделе самоидентификации Даша призналась отцу, что ей не хватает слов любви и поддержки.

"К сожалению, до папы так и не дошло, что я хотела ему сказать. Он думает, что я и так знаю, что он меня любит, и не считает нужны говорить об этом, — со слезами на глазах призналась Майстренко.

Напомним, что все выпуски шоу Супер Топ-модель по-украински 2020 выходят в 19-00 по понедельникам на Новом канале. Смотреть онлайн их можно на ютубе Нового канала и на сайте Телепортал.