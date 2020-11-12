Mountain Breeеze в новом состав взорвали Сеть уникальным альбомом

Mountain Breeze / Пресс-служба Mountain Breeze

Группа Mountain Breez готовит полноразмерную песню и клип "Одинок". Эту песню выбрали их поклонники по время голосования сразу после релиза первого в мире TikTok-альбома "9 минут", в котором каждая из песен длилась не дольше одной минуты.

Mountain Breez выпустят еще две песни в "полноразмером" формате.

"Это песня, которая отображает внутренний мир многих подростков и не только. Она о внутреннем одиночестве, - рассказал фронтмен группы, Саша Беляк. - Ты можешь иметь тысячи подписчиков в соцсетях, каждый вечер ходить на тусовки, достигать своих целей и воплощать мечты в реальность, и внутри иметь чувство одиночества. Но так быть не должно. Ведь мы здесь, чтобы быть счастливыми! Поэтому не стоит сдаваться в поисках своего счастья. Лекарство от одиночества в этом мире есть, и это любовь!".

Mountain Breeze / Пресс-служба Mountain Breeze

В свое время, на написание песни парни вдохновились новыми реалиями жизни в изоляции, возможно, это и стало успехом трека.

"Тогда тема одиночества была особенно актуальна, так как все мы сидели по домам и не имели возможности находиться в социуме. Многие ребята могли почувствовать себя одиноко в тот момент, поэтому идея и текст песни родились достаточно быстро, - добавили музыканты. - Хотелось показать им, что они не одни такие, и все мы через это проходим вместе".

Любопытный факт - музыку к нему Mountain Breeze написали еще два года назад и едва не потеряли в стопках наработок.

"Во время карантина мы прослушивали ту уйму материала, которая накопилась у нас за все предыдущие годы, и откопали такое сокровище, на которое почему-то раньше не обратили внимание", - поделился барабанщик группы, Илья Беляк.

Заручившись помощью саунд-продюсера Томаша Лукача парни доработали трек, который так понравился их слушателям. Оценить трек в полной мере можно будет на из канале на Ютубе.

Напомним, что 12 ноября вышел клип Maruv на песню Есть только миг для сериала Перевал Дятлова.