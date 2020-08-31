"Мы будем удивлять": режиссер Антонио Лукич заинтриговал предстоящим сериалом "СЕКС, ИНСТА и ВНО"

СЕКС, ИНСТА и ВНО - Антонио Лукич / Пресс-служба

С 13 июля в Киеве кипит работа – 1+1 Digital Studios снимает лелеяный еще с зимы сериал "СЕКС, ИНСТА и ВНО", который выйдет эксклюзивно для онлайн платформы 1+1 video.

Пока в сети и в жизни разгорались споры по поводу того, что это будет за проект, и будет ли он похож на предыдущий сериал 1+1 "Школа", создатели сериала "СЕКС, ИНСТА и ВНО", доброжелательно встретили журналиста Главреда на съемочной площадке и ответили на все интересующие вопросы, которые можно раскрывать до выхода сериала.

На съемочной площадке – все в масках, при подходе к съемочной площадке – контроль температуры и четкая запись посетителей. Режиссер сериала "СЕКС, ИНСТА и ВНО" – Антонио Лукич в перерывах между съемками с удовольствием гоняет мяч на спортивной площадке.

Антонио Лукич с энтузиазмом и легкой иронией поведал о съемках. По его словам, сериал будет ни на что непохожим, и причин для этого несколько – неожиданные решения по актерам, структура, а также ловкие приемы режиссера, которые так понравились всем, кто видел его фильм "Мои мысли тихие" и его короткометражки. К тому же, раскрылась интрига места событий сериала – город Винница, а не Киев, как можно было бы подумать.

"Он будет очень оригинальным ракурсами или неожиданными решениями по актерам. Он будет "україномовним", это тоже наша принципиальная позиция была. Но "україномовний" сериал, он несет в себе непростой момент адаптации его в реале, потому что я не верю, что в Киеве можно снять чисто "україномовну історію", - говорит он. - Все-таки у нас тут русскоязычная среда, поэтому мы перенесли место действия в Винницу, где украинская речь звучит немножко с суржиком, но естественно, так что актеры с этим успешно освоились".Читайте также1+1 снимает сериал Секс, Інста і ЗНО - сюжет, актеры и дата выхода

Антонио Лукич пообещал также долю сюрреализма в сериале – креативный продюсер и шоуранер Ирина Никончук "за" то, чтобы удивлять зрителя всем нетипичным, а режиссеру есть что показать.

"Шоураннер проекта еще на первой читке сказала, что мы удивляем, так что иногда мы действительно пытаемся всех удивить, и будут достаточно неожиданные сюжетики. Как в фильмах, чуть ли не Луиса Бюнюэля (один из основоположников и важнейший представитель сюрреализма в кинематографе), когда ОН ХОТЕЛ в пустыне на заднем плане посадить симфонический оркестр – КОТОРЫЙ появляется и исчезает, и все задаются вопросом – "Откуда он там взялся?". Кажется, он это так и не сделал. А у нас таких сюрреалистических "оркестров" достаточно много будет", - пообещал Антонио Лукич.

На вопрос о необычном кастинге для сериала, Антонио признался, что кастинг действительно решил около70% проблем, и что шоуранер проекта и автор идеи Ирина Никончук дала ему для съемок полную свободу. К тому же он со свойственным ему юмором намекнул на свою любовь привлекать молодых актеров к проектам.

Я привык убеждать [всех] в обратном – что нужно учиться у молодых

"Все правильно – мы смотрели на молчащих актеров, и это много о чем нам говорило. Актеров мы подбирали очень кропотливо, вместе с Ирой Никончук, она мне дала полную свободу. – говорит режиссер. – Актеры очень сильно обогатили сериал, и делятся с нами талантом. Вот с нами неодаренными людьми – организаторами съемок – всем, чем могут (улыбается)".

Напомним, что на главную роль в фильме "Мои мысли тихие" он пригласил неопытного и неискушенного в киноискусстве Андрея Лидаговского, и лента получила бешенный успех благодаря тандему Лидаговского и Ирмы Витовской.

"Так что актеры – это была очень важная часть творческого процесса, кастинг заменял нам 30% сценария. Такие идеи, как использование песен Макса Барского пришло вместе с теми людьми, которые пришла и спели нам их на кастинге. Поэтому я очень рад, но это также и большой стресс, потому что сложно выбирать единую картинку из того, что получится в итоге", - добавил он.

К тому, же, среди остальных приемов Лукича – взять более опытных актеров, чтобы позволить молодым лучше раскрыться.

Антонио Лукич на съемках СЕКС, ИНСТА и ВНО / Пресс-служба

"Мы схитрили, да, мы окружили нашими известными актерами молодежь, то есть молодежь играет основные сцены, а маститые актеры приходят на одну-две смены, тем самым украшая наш каст. Чему-то они учатся, но я привык убеждать [всех] в обратном – что нужно учиться у молодых. Потому что, когда ты работаешь со старшими – то чаще ты делишься энергией с ними, а когда работаешь с молодежью – энергией делятся они. То есть, Вы заметили – сериал про школу, и я заметно помолодел, стал чувствовать себя живее, приобщился к миру моды, можно сказать, - начал по-другому одеваться и думать", - улыбаясь объяснил Антонио.

Режиссер рассказал, что снимает "СЕКС, ИНСТА и ВНО" не как типичный сериал, а как фильм, и что смысл в нем будет не только для подростков – его полезно будет пересмотреть и родителям.Читайте такжеСекс, инста и ВНО - как снимается новый сериал на 1+1

"Я пытаюсь думать, что мы снимаем детское кино для взрослых. То есть, одинаково интересно будет и молодежи посмотреть на себя, и взрослым посмотреть на молодежь. Очень часто так бывает, что кино – это так – сценарий это одно кино, снимаешь ты другое кино, а монтируешь третье кино. В сериалах это происходит немножко иначе – ты экранизируешь четкий текст, переносишь его на видео. Но конкретно этот текст – "СЕКС, ИНСТА и ВНО" мы снимаем по всем законам кино, то есть – он рождается непосредственно на площадке, и я надеюсь, что это будет лучше, чем написано. Я на первой смене говорил, что главное – не испортить то, что нам подарили сценаристы, потому что сценарий мне очень-очень понравился", - подчеркнул Лукич.

В сериале будет несколько интимных сцен, и команда постаралась максимально аккуратно показать их зрителю. Первые отношения героев будут раскрыты в контексте становления личностей героев, которые в процессе узнают что-то новое про себя.

СЕКС, ИНСТА и ВНО - съемки / Пресс-служба

Порадовал Антонио Лукич и обещанием воплотить максимальное количество тех приемов, которые он использовал для "Мои мысли тихие".

"Их будет много. Может, это не очень хорошо, но я "подсел" на идею эксплуатации уже найденных решений. То есть, у меня уже достаточно большой опыт постановки комедийных сюжетов, и я буквально извлекаю из кармашка и переношу на экран. Кое-что рождается принципиально новое, и я этому очень радуюсь", - объяснил создатель сериала.Читайте такжеМої думки тихі 2020 - лучший фильм нового украинского кинематографа

В сериале "СЕКС, ИНСТА и ВНО" будет 12 серий. Сценарий уже логически завершен, и школьники будут завершать свое обучение, но на вопрос о перспективе снимать 2 сезон, Антонио ответил, что был бы не против съёмок: "Со всем удовольствием, на самом деле, но он завершен как часть в школе. Было бы интересно посмотреть, что было бы с этими героями дальше – что они будут делать. Как пройдет адаптация к взрослой жизни?".

Режиссер поведал, что актеры за пару месяцев успели передружиться между собой, и иронично отметил, что они даже иногда забывают звать его на совместные развлечения вне работы.

"Не хочется терять уже найденные персонажи – мы проделали колоссальную работу с ними, и они даже породнились между собой. Но не со мной, со мной они держат дистанцию – этому способствует много факторов, в том числе звание "Заслужений діяч культури" усиливает только мою дистанцию с ребятами. - С улыбкой иронично отмечает он, - Они все ходят на пикники, на озеро – они меня не зовут. Я иногда обижаюсь, и стараюсь "мстить" им на площадке".

Антонио Лукич также отметил, что после фильма "Мои мысли тихие" он бы снял еще один шедевр, но это непростая работа – быть режиссером авторского кино: "Режиссер авторского кино – человек, который сам ходит с идеями, и принимает решения по поводу своего будущего лично. Так не бывает, что кто-то подойдет, и скажет: "Давай снимать что-то хорошее". Ну, если это не сериал. Сериал – замечательный опыт, и реальная деятельность, где можно применить свои навыки профессии".

В конце августа съемки сериала "СЕКС, ИНСТА и ВНО" подошли к концу, и теперь после этапа постпродакшена, уже скоро сериал будет доступен на диджитал-платформе 1+1. И это не все – кроме Антонио Лукича о сериале изданию Главред рассказала шоуранер Ирина Никончук. Какие еще сюрпризы ждут вас в новом сериале – читайте в следующих интервью на Главреде.