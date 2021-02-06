Наследство Романа Виктюка: СМИ рассказали, кто получит элитное жилье режиссера

Роман Виктюк / УНИАН

Элитное жилье в Москве (двухкомнатная квартира в доме №4 по Тверской улице), в котором много лет жил легендарный театральный режиссер Роман Виктюк, могла отойти в собственность мэрии ‒ поскольку не было в свое время приватизирована. Как сообщает портал Комсомольская правда, главная особенность жилища в том, что оно находится сразу за зданием Государственной Думы, неподалеку от Кремля.

Когда-то в этом квартире проживал младший сын Иосифа Сталина ‒ Василий, а затем и внук советского диктатора.

В 90-е годы квартиру решением московской мэрии передали Романа Виктюку. По оценкам риелторов, жилье сейчас стоит около 50 миллионов рублей (приблизительно 18,4 миллиона гривен). И если квартира была не приватизирована, то должна была вернуться в коммунальную собственность.

Однако внучатая племянница режиссера Екатерина Виктюк рассказала, что наследниками по-прежнему являются ее бабушки Кристина и Данута ‒ младшие сестры режиссера.

"Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье — в собственности. Не надо слушать некомпетентных людей. […] Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс", — объяснила она.

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