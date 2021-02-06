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Наследство Романа Виктюка: СМИ рассказали, кто получит элитное жилье режиссера

6 февраля 2021, 15:24
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Журналисты прояснили ситуацию с наследством Романа Виктюка в виде элитной и дорогостоящей квартиры в Москве - в шаговой доступности от Кремля.

Виктюк
Роман Виктюк / УНИАН

Элитное жилье в Москве (двухкомнатная квартира в доме №4 по Тверской улице), в котором много лет жил легендарный театральный режиссер Роман Виктюк, могла отойти в собственность мэрии ‒ поскольку не было в свое время приватизирована. Как сообщает портал Комсомольская правда, главная особенность жилища в том, что оно находится сразу за зданием Государственной Думы, неподалеку от Кремля.

Когда-то в этом квартире проживал младший сын Иосифа Сталина ‒ Василий, а затем и внук советского диктатора.

В 90-е годы квартиру решением московской мэрии передали Романа Виктюку. По оценкам риелторов, жилье сейчас стоит около 50 миллионов рублей (приблизительно 18,4 миллиона гривен). И если квартира была не приватизирована, то должна была вернуться в коммунальную собственность.

Однако внучатая племянница режиссера Екатерина Виктюк рассказала, что наследниками по-прежнему являются ее бабушки Кристина и Данута ‒ младшие сестры режиссера.

"Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье — в собственности. Не надо слушать некомпетентных людей. […] Еще не прошло полугода со дня его смерти, поэтому мы не знаем, каковы размеры наследства. Это не быстрый процесс", — объяснила она.

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Роман Виктюк - что было ранее:

  • В конце октября появилась информация, что у режиссера диагностировали коронавирус COVID-19.
  • СМИ писали, что режиссер попал в московскую больницу, а позже оказался в реанимации.
  • Виктюк скончался 17 ноября 2020 года. Журналисты узнали, что причиной смерти режиссера медики считают анемию головного мозга.
  • Позже росСМИ сообщили, что Виктюк на протяжении многих лет боролся с онкологией, его медленно съедал рак, а коронавирус – добил.
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