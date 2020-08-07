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"Бессовестная": Настя Каменских в крошечных трусиках вызвала бурный восторг в сети

7 августа 2020, 10:31

Украинская певица Настя Каменских поделилась пикантным фото по поводу конца рабочей недели и пятницы, и была забросана комплиментами своей фигуре.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, у которой недавно произошло пополнение в семье с Потапом, поделилась мокрым фото с пляжа в очень крошечных трусиках.

Настя Каменских в крошечном бикини заставила по-белому завидовать поклонников в Instagram.

"Heard the great news? I’s FRIDAY!", - пишет она ("Слышали прекрасную новость? Сегодня пятница!")

На фото Настя Каменских в черном крошечном бикини позирует то ли на пирсе, то ли на борту яхты - за спиной расстелено полотенце и лежит подушечка. Девушка только что искупалась, и по всему телу еще не высохла вода.

Настя Каменских показала стройную фигуру и очень соблазнительные формы, которые не скрыли крошечные трусики и лифчик.

Настя Каменских
Настя Каменских / Instagram

"Икона", "вы превосходны!", "Пошла я поприседаю........ Настя, ты Богиня мотивации! Спасибо!!!", "Образец для всех", "Прекрасная тигрица", "Браво", "Да, справді хороша новина", "Бессовестная", "Фигурка топ", - пишут в комментриях.

Ранее модель Джиджи Хадид бесстыже показала соски топлес на откровенном фото.

Настя Каменских новости шоу бизнеса
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